Клуб УПЛ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет Украины

5 февраля 2026 года львовские «Карпаты» официально объявили об уходе испанского полузащитника Пабло Альвареса.

Он продолжил свою карьеру в казахстанском «Актобе».

По информации Telegram-канала «Инсайды от Пасичника 2.0», сумма трансфера 28-летнего футболиста составила 1,5 миллиона евро. При этом официально трансфер был оформлен как переход на правах свободного агента, что, как утверждает источник, было сделано с целью уклонения от уплаты налогов.

Альварес перешел в «Карпаты» в июле 2024 года. За этот период испанец провел 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.