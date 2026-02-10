Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб УПЛ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет Украины
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 02:28 |
Клуб УПЛ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет Украины

Карпаты якобы получили 1.5 миллиона евро от продажи Пабло Альвареса

Клуб УПЛ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет Украины
ФК Карпаты. Пабло Альварес

5 февраля 2026 года львовские «Карпаты» официально объявили об уходе испанского полузащитника Пабло Альвареса.

Он продолжил свою карьеру в казахстанском «Актобе».

По информации Telegram-канала «Инсайды от Пасичника 2.0», сумма трансфера 28-летнего футболиста составила 1,5 миллиона евро. При этом официально трансфер был оформлен как переход на правах свободного агента, что, как утверждает источник, было сделано с целью уклонения от уплаты налогов.

Альварес перешел в «Карпаты» в июле 2024 года. За этот период испанец провел 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

трансферы Актобе чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Казахстана по футболу трансферы УПЛ Пабло Альварес налоги финансы
Дмитрий Вус Источник: Инсайды от Пасичныка
