Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 16:00 – FT 2 : 0
Иберия 1999
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2026, 17:59
25

Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой

Во втором спарринге игрового дня киевская команда обыграла Иберию 1999

ФК Динамо

Киевское Динамо провело контрольный матч против грузинской команды Иберия 1999.

Игра прошла 9 февраля в 16:00 на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм завершился без голов. Перед перерывом защитник Денис Попов был удалён с поля. В товарищеских матчах разрешена замена удалённого игрока, и вместо него вышел Владислав Захарченко.

Во второй половине игры столичная команда забила дважды. На 58-й минуте отличился Владимир Бражко, а на 68-й в воротах соперника отметился Матвей Пономаренко.

Это был второй спарринг дня для Динамо, утром другой состав команды обыграл Кудровку (2:1). Киевский клуб под руководством Игоря Костюка занимает 4-е место в УПЛ, имея 26 очков.

Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция

Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0

Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68

Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундана, Пономаренко

Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце

Инфографика

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Игорь Костюк контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) видео голов и обзор Матвей Пономаренко Владимир Бражко Денис Попов удаление (красная карточка) Владислав Захарченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Наче як з чемпіонами Грузії грали? Захист знову трішки чудить, на цей раз Попов на рівному місці. А ось Бражко вже вдруге забиває дальним ударом. 
Ответить
+8
Показать Скрыть 5 ответов
----
Горе то какое для ржавой банды
Ответить
+8
Показать Скрыть 5 ответов
DK2025
Ак какашка 228 подавилась своей гнилью. А Динамо поздравляю. И с победой, и с тем, что Костюк постепенно выходит на костяк основы.
Ответить
+8
Прибирач гівна
Люба модерація, звертаю вашу увагу на кричуще порушення правил вашого ресурсу користувачем з ніком Гнус (коментар від 09.02.2026 19:00). Даний користувач, будучи вболівальником іншого клубу, вдався до відвертого тролінгу та дискредитації київського «Динамо». Він свідомо використовує назву забороненої в Україні політичної партії «ОПЗЖ» та провокаційні гасла, щоб штучно пов’язати київський клуб з антидержавними структурами та наративами країни-агресора. Особливим проявом неповаги є те, що він цитує повний текст гімну «Динамо» в контексті політичного сарказму, що є прямим знущанням над клубними цінностями та мільйонами вболівальників. Згідно з правилами Sport.ua, на сайті заборонено: розпалювання ворожнечі між фанатами, політичну пропаганду, використання неконструктивного флуду (величезний текст пісні заради провокації) та образу почуттів користувачів. Це не просто «футбольний гумор», а цілеспрямована акція з дискредитації бренду українського футболу через брудні політичні маніпуляції. Подібна поведінка отруює атмосферу в коментарях та провокує конфлікти. Я наполегливо вимагаю негайного видалення цього коментаря та застосування до користувача Гнус найсуворішої санкції — безповоротного бану, оскільки такі дії є системним проявом неповаги до всього українського спортивного ком'юніті.
Ответить
+6
DK2025
Спорт уа всецело охраняет почтенный возраст и ориентацию ак какашки 228, я понял
Ответить
+2
DKpomoyka
😱
Ответить
0
AK.228
Валентина супер бот👏👏
Сто раз в неделю забаненная правда))
Ответить
0
Vovan78
Ну а Попов у своєму стилі. Це що повинно бути у людини в голові, що б у товаристському матчі заробити вилучення? Потрібно позбуватися цьооо дуболома і награвати молодих захисників. Сенсу від цього гравця нуль.
Ответить
0
АК.228
🤬🤬
Ответить
0
Гнус
Дорогие товарищи! Ваша любимая партия ОПЗЖ, поздравляет болельщиков Динамо, с ПОБЕДОЙ. Победить такого сильного соперника, это как ПОБЕДА на 9 мая для всех нас опзжшников! Слава Суркисам! Слава динамовским сердцам! Слава УАФ и Андрею Шевченко! Слава кипрским оффшорам! И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
Ответить
-13
AK.228
👏👏успех 
Ответить
-13
Dyrkach
Рахіти, ледве видряпали перемогу у грузинських ноунеймів
Ответить
-16
Показать Скрыть 3 ответа
