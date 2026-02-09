Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой

Киевское Динамо провело контрольный матч против грузинской команды Иберия 1999.

Игра прошла 9 февраля в 16:00 на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

Первый тайм завершился без голов. Перед перерывом защитник Денис Попов был удалён с поля. В товарищеских матчах разрешена замена удалённого игрока, и вместо него вышел Владислав Захарченко.

Во второй половине игры столичная команда забила дважды. На 58-й минуте отличился Владимир Бражко, а на 68-й в воротах соперника отметился Матвей Пономаренко.

Это был второй спарринг дня для Динамо, утром другой состав команды обыграл Кудровку (2:1). Киевский клуб под руководством Игоря Костюка занимает 4-е место в УПЛ, имея 26 очков.

Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция

Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0

Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68

Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундана, Пономаренко

Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце

