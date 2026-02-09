Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Во втором спарринге игрового дня киевская команда обыграла Иберию 1999
Киевское Динамо провело контрольный матч против грузинской команды Иберия 1999.
Игра прошла 9 февраля в 16:00 на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм завершился без голов. Перед перерывом защитник Денис Попов был удалён с поля. В товарищеских матчах разрешена замена удалённого игрока, и вместо него вышел Владислав Захарченко.
Во второй половине игры столичная команда забила дважды. На 58-й минуте отличился Владимир Бражко, а на 68-й в воротах соперника отметился Матвей Пономаренко.
Это был второй спарринг дня для Динамо, утром другой состав команды обыграл Кудровку (2:1). Киевский клуб под руководством Игоря Костюка занимает 4-е место в УПЛ, имея 26 очков.
Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция
Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0
Голы: Владимир Бражко, 58, Матвей Пономаренко, 68
Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундана, Пономаренко
Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По словам Шевченко, реформы проводят 200 человек
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде
Сто раз в неделю забаненная правда))
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о