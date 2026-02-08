Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинского форварда выгнали из клуба из-за характера. Это видели в сборной
08 февраля 2026, 09:11
Известно, почему Степанов покинул «Нюрнберг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

«Нюрнберг» оформил досрочное завершение аренды 18-летнего украинского форварда Артема Степанова, который принадлежит «Байеру».

В Леверкузене футболист надолго не задержался и переехал доигрывать сезон в нидерландский «Утрехт».

Как отмечает украинский журналист Игорь Цыганык, основной причиной того, что от игрока отказался «Нюрнберг», стал его сложный характер. Отмечается, что эту проблему у игрока замечали и тренеры юношеских сборных Украины.

В 14 матчах в этом сезоне Степанов оформил только один гол и одну голевую передачу.

