Украинского форварда выгнали из клуба из-за характера. Это видели в сборной
Известно, почему Степанов покинул «Нюрнберг»
«Нюрнберг» оформил досрочное завершение аренды 18-летнего украинского форварда Артема Степанова, который принадлежит «Байеру».
В Леверкузене футболист надолго не задержался и переехал доигрывать сезон в нидерландский «Утрехт».
Как отмечает украинский журналист Игорь Цыганык, основной причиной того, что от игрока отказался «Нюрнберг», стал его сложный характер. Отмечается, что эту проблему у игрока замечали и тренеры юношеских сборных Украины.
В 14 матчах в этом сезоне Степанов оформил только один гол и одну голевую передачу.
