Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа и ничья. Шахтер U-19 провел на сборах два спарринга
Молодежные турниры
08 февраля 2026, 11:04
30
0

Победа и ничья. Шахтер U-19 провел на сборах два спарринга

Юношеская команда Шахтера готовится ко второй части сезона

Победа и ничья. Шахтер U-19 провел на сборах два спарринга
ФК Шахтер

«Шахтер U-19» провел очередные контрольные матчи на сборах в Турции. Команда Алексея Белика разными составами провела спарринги с норвежским «Тромсе» U-19 и «Вайле» U-19.

В матче с «Тромсе» U-19 «горняки» владели инициативой, но пропустили первыми. Затем Денис Сметана точным ударом со штрафного сравнял счет, а Виктор Цуканов, реализовав пенальти, принес «Шахтеру» U-19 победу.

В матче с «Вайле» U-19 «горняки» повели в счете в начале второго тайма. Но удержать победу не удалось. «Вайле» U-19 отыгрался на 72-й минуте. Больше команды не забивали.

Товарищеские матчи. Турция

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Тромсе» U-19 (Норвегия) – 2:1

Голы: Сметана, Цуканов (пенальти) – гол

«Шахтер» U-19: Баглай (Кича, 70), Стрельчук, Милокост, Костюк, Бундаш (к) (Балакай, 70), Гармаш, Калюжный, Дериконь (Петрук, 70), Цуканов, Сметана (Тютюнов, 70), Зубрий.

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Вайле» U-19 (Дания) – 1:1

Голы: Твердохлеб – гол

«Шахтер» U-19: Чемпоеш (Степанов, 20), Трифаненко (Середа, 40), Гарабажий, Вергун, Тютюнов (к) (Черненький, 46), Шелекета, Петрук, Давиденко, Балакай, Желиба, Твердохлеб.

Сергей Турчак
