Карпаты в контрольном матче сыграют с клубом Стьярнан. Стартовые составы

«Карпаты» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 8 февраля, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Стьярнан» из Исландии.

В Исландии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Стьярнан» занял третье место. От чемпиона «Викингура» команда отстала всего на два очка.

Карпаты проведут второй спарринг за два дня. 7 февраля команда со счетом 0:1 проиграла шведскому клубу ГАИС.



Товарищеский матч. Испания. 8 февраля, 13:00

«Карпаты» (Украина) – «Стьярнан» (Исландия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Карпаты»