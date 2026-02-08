Карпаты в контрольном матче сыграют с клубом Стьярнан. Стартовые составы
Поединок «Карпаты» – «Стьярнан» состоится 8 февраля в 13:00 по Киеву
«Карпаты» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 8 февраля, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Стьярнан» из Исландии.
В Исландии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Стьярнан» занял третье место. От чемпиона «Викингура» команда отстала всего на два очка.
Карпаты проведут второй спарринг за два дня. 7 февраля команда со счетом 0:1 проиграла шведскому клубу ГАИС.
Товарищеский матч. Испания. 8 февраля, 13:00
«Карпаты» (Украина) – «Стьярнан» (Исландия)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Карпаты»
