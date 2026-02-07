Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 13:23 |
942
0

В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин опубликовал заявление о статусе клуба

07 февраля 2026, 13:23 |
942
0
В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ
ФК Десна Чернигов

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин опубликовал заявление о статусе клуба и обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ) с просьбой о предоставлении карты дальнейших действий:

«Десна» Чернигов благодарит всех, кто сегодня держит Украину единой и соборной – несмотря на холод, войну, потери и постоянную угрозу. Благодарим тех, кто защищает государство с оружием в руках, и тех, кто держит его изнутри – трудом, ответственностью, верностью своей земле.

Украина остается объединенной именно потому, что даже в самые трудные времена ее институции, общины, клубы и люди не исчезают, а держатся вместе.

Футбольный клуб «Десна» Чернигов сообщает следующее: 28 июля 2022 Исполком Украинской ассоциации футбола принял Протокол №10, которым было официально определено, что:

  • участие ФК «Десна» Чернигов в соревнованиях УПЛ отсрочено;
  • клубу предоставлена ​​возможность не участвовать в соревнованиях УПЛ до принятия дальнейших решений по данному вопросу.

Этим решением УАФ признала объективную невозможность участия клуба в соревнованиях в условиях военного положения. В дальнейшем ФК «Десна» был обязан проинформировать УАФ, УПЛ и ПФЛ о своих действиях и статусе в сезоне 2023/2024. Такое информирование не было осуществлено по уважительным и объективным причинам, а именно:

  • в результате боевых действий в Чернигове были разрушены стадион, инфраструктура клуба, гостиница и медико-реабилитационный центр;
  • клуб понес критические материальные и операционные потери;
  • город Чернигов находился и находится в статусе приграничного и прифронтового города с прямой угрозой жизни персонала.

Несмотря на невозможность участия в профессиональных соревнованиях, ФК «Десна» не прекратил свою деятельность. Клуб:

  • продолжал сотрудничество с детско-юношескими футбольными школами;
  • обеспечил возвращение к работе тренеров – участников боевых действий;
  • арендовал земельные участки под детскую академию до декабря 2025;
  • поддерживал спортивную и социальную деятельность в регионе.

ФК «Десна» Чернигов:

  • ожидает официальной коммуникации со стороны УАФ, УПЛ и ПФЛ;
  • просит предоставить дорожную карту дальнейших действий;
  • требует поэтапного механизма возврата, адаптированного к реалиям приграничного и прифронтового Чернигова.

ФК «Десна» готов действовать исключительно в правовом поле, согласно согласованной процедуре, с учетом всех требований безопасности и условий военного времени. Клуб заявляет и гарантирует: клуб остается частью украинского футбола и украинского сообщества».

Последние официальные матч черниговский клуб играл в сезоне 2021/22, где провел 18 игр в Украинской Премьер-лиги. На момент остановки чемпионата «Десна» занимала седьмое место в турнирной таблице.

По теме:
ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Украины остался без главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ срочно вернул украинца из аренды
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Десна Чернигов российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: Facebook
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
Футбол | 07 февраля 2026, 07:32 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»

Тренер – о Петре Дыминском

«Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер
Футбол | 07 февраля 2026, 11:21 0
«Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер
«Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер

Бывший наставник академии «Динамо» Александр Сытник рассказал, как переходил работать в «Шахтер»

Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Футбол | 07.02.2026, 04:02
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Теннис | 06.02.2026, 14:26
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06.02.2026, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 19
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
05.02.2026, 15:54
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
05.02.2026, 16:12 40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем