В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ
Президент черниговской «Десны» Владимир Левин опубликовал заявление о статусе клуба
Президент черниговской «Десны» Владимир Левин опубликовал заявление о статусе клуба и обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ) с просьбой о предоставлении карты дальнейших действий:
«Десна» Чернигов благодарит всех, кто сегодня держит Украину единой и соборной – несмотря на холод, войну, потери и постоянную угрозу. Благодарим тех, кто защищает государство с оружием в руках, и тех, кто держит его изнутри – трудом, ответственностью, верностью своей земле.
Украина остается объединенной именно потому, что даже в самые трудные времена ее институции, общины, клубы и люди не исчезают, а держатся вместе.
Футбольный клуб «Десна» Чернигов сообщает следующее: 28 июля 2022 Исполком Украинской ассоциации футбола принял Протокол №10, которым было официально определено, что:
- участие ФК «Десна» Чернигов в соревнованиях УПЛ отсрочено;
- клубу предоставлена возможность не участвовать в соревнованиях УПЛ до принятия дальнейших решений по данному вопросу.
Этим решением УАФ признала объективную невозможность участия клуба в соревнованиях в условиях военного положения. В дальнейшем ФК «Десна» был обязан проинформировать УАФ, УПЛ и ПФЛ о своих действиях и статусе в сезоне 2023/2024. Такое информирование не было осуществлено по уважительным и объективным причинам, а именно:
- в результате боевых действий в Чернигове были разрушены стадион, инфраструктура клуба, гостиница и медико-реабилитационный центр;
- клуб понес критические материальные и операционные потери;
- город Чернигов находился и находится в статусе приграничного и прифронтового города с прямой угрозой жизни персонала.
Несмотря на невозможность участия в профессиональных соревнованиях, ФК «Десна» не прекратил свою деятельность. Клуб:
- продолжал сотрудничество с детско-юношескими футбольными школами;
- обеспечил возвращение к работе тренеров – участников боевых действий;
- арендовал земельные участки под детскую академию до декабря 2025;
- поддерживал спортивную и социальную деятельность в регионе.
ФК «Десна» Чернигов:
- ожидает официальной коммуникации со стороны УАФ, УПЛ и ПФЛ;
- просит предоставить дорожную карту дальнейших действий;
- требует поэтапного механизма возврата, адаптированного к реалиям приграничного и прифронтового Чернигова.
ФК «Десна» готов действовать исключительно в правовом поле, согласно согласованной процедуре, с учетом всех требований безопасности и условий военного времени. Клуб заявляет и гарантирует: клуб остается частью украинского футбола и украинского сообщества».
Последние официальные матч черниговский клуб играл в сезоне 2021/22, где провел 18 игр в Украинской Премьер-лиги. На момент остановки чемпионата «Десна» занимала седьмое место в турнирной таблице.
