ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Украины остался без главного тренера

Один из старейших клубов Украины – «Скала 1911» – решил прекратить сотрудничество с главным тренером Романом Гнатовым. Об этом сообщила пресс-служба команды из Второй лиги:

«Роман Михайлович покидает должность наставника нашего клуба. За год работы на этой должности тренер провел 30 поединков и вывел нашу команду в решающий плей-оф за право сыграть в Первой лиге.

Спасибо Вам, Роман Михайлович, за проделанную работу на этой должности!»

К весенней части чемпионата команду будет готовить Александр Степанов, который уже полтора года работает в академии. Его помощником будет Владимир Приземлин, ранее работавший в томаковском «Скоруке».

«Скала 1911», которая была основана в 1911 году, набрала 29 баллов после 19 сыгранных матчей и разместилась на пятой позиции в турнирной таблице Группы А. Отставание от лидера – ФК «Куликов-Белка» – составляет 13 пунктов.