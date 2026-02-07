Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ срочно вернул украинца из аренды
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 12:56 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:38
Олег Криворучко вернулся в расположение «Колоса»

ФК Колос. Олег Криворучко

Ковалевский Колос официально объявил о возвращении украинского Олега Криворучко, который выступал за «Левый Берег» на правах аренды.

По официальной информации, аренда 21-летнего полузащитника, выступавшего за Левый Берег, была прервана преждевременно, с согласия сторон.

Сегодня, 7 февраля, утром игрок уже прибыл в Турцию и присоединился к лагерю команды, где и продолжит подготовку ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги.

В первой части сезона футболист провел 16 матчей за «Левый Берег», забив два гола и отдав один результативный пас в Первой лиге Украины.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
