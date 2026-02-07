Открытие Олимпиады, успех хоккеистов, шоу от Усика, жеребьевка ЮЛУ
Главные новости за 6 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 февраля.
ФОТО. Сборная Украины прошла на параде спортсменов на открытии ОИ-2026
Вечером 6 февраля в Милане проходит яркая церемония открытия
Реал против Челси. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф ЮЛУ
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Садио Мане реализовал пенальти, Анжело установил окончательный счет на 90+7
Первая шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера
Абдул Авуду стал игроком черкасского ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Криворожский клуб исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги
Третья победа подряд! Барком-Кажаны сенсационно победили чемпионов Польши
Львовский клуб победил Люблин в тай-брейке
Стародубцева вышла в финал квалификации супертурнира в Дохе
Юлия на старте отбора тысячника уверенно одолела Антонию Ружич
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсте, получив баранку в первом сете
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Александра в затяжном поединке не сумела справиться с Эммой, хотя шансы были
Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург
7–8 февраля сине-желтые поборются за место в Первой Мировой группе
Кубок IBU. Трое украинок финишировали в топ-40 и пробились в персьют
Лучший результат в спринте среди украинок показала Валерия Дмитренко
Кубок IBU. Украинский биатлонист показал 13-й результат в спринте
Лучшая личная гонка сезона для Богдана Цымбала
Долгожданный старт, итальянская сборная и возможность войти в историю
Анонс биатлонных соревнований на Олимпиаде
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
О переходе украинского форварда в Лигу 1
