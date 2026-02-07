Открытие Олимпиады, успех хоккеистов, шоу от Усика, жеребьевка ЮЛУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 февраля.

ФОТО. Сборная Украины прошла на параде спортсменов на открытии ОИ-2026

Вечером 6 февраля в Милане проходит яркая церемония открытия

Реал против Челси. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф ЮЛУ

Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть

Садио Мане реализовал пенальти, Анжело установил окончательный счет на 90+7

Первая шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу

Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A

ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера

Абдул Авуду стал игроком черкасского ЛНЗ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины

Криворожский клуб исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги

Третья победа подряд! Барком-Кажаны сенсационно победили чемпионов Польши

Львовский клуб победил Люблин в тай-брейке

Стародубцева вышла в финал квалификации супертурнира в Дохе

Юлия на старте отбора тысячника уверенно одолела Антонию Ружич

Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсте, получив баранку в первом сете

Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану

Александра в затяжном поединке не сумела справиться с Эммой, хотя шансы были

Состоялась жеребьевка матча Квалификации Кубка Дэвиса Украина – Люксембург

7–8 февраля сине-желтые поборются за место в Первой Мировой группе

Кубок IBU. Трое украинок финишировали в топ-40 и пробились в персьют

Лучший результат в спринте среди украинок показала Валерия Дмитренко

Кубок IBU. Украинский биатлонист показал 13-й результат в спринте

Лучшая личная гонка сезона для Богдана Цымбала

Долгожданный старт, итальянская сборная и возможность войти в историю

Анонс биатлонных соревнований на Олимпиаде

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу

Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине

Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс

О переходе украинского форварда в Лигу 1