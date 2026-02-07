7 февраля на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Овьедо». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Райо Вальекано»

Команда обречена находиться в густой тени своих соседей-грандов, поневоле доказывая, что столичная «прописка» не только не обязательно помогает, но еще и может становиться проблемой. Тем не менее, она за последнее время сумела закрепиться в Примере и получить статус самобытного середняка, что способен довольно серьезно удивлять. Как было в прошлом сезоне, когда, пусть и не без везения, поднялись на восьмое место.

Такого результата хватило, чтобы пробиться в Лигу конференций. Там испанцы начинали летом в квалификации, но обеспечили себе плей-офф. Но при этом расплатились за такой успех заметным спадом на внутренней арене. Они и в кубке вылетели от «Алавеса». И в Примере после этого, проиграв трижды кряду, уже упали в зону вылета.

«Овьедо»



Клуб пару десятилетий провел за пределами Ла Лиги. Более того, он чуть не обанкротился, а после того, как нашел нового солидного владельца, ограничился подъемом на уровень Сегунды. Там проснулись только в позапрошлом сезоне: вдруг вырвались на шестое место, но уступили в плей-офф. Следующая попытка, в 2025-м, уже была успешной, и на этот раз стыковые поединки получилось пройти.

Долгое время казалось, что ничего у новичка вообще получаться не будет – меняя тренеров, он показывал крайне скромный футбол. Но с ноября начал брать очки регулярно, а у «Жироны» в последнем туре даже сумел выиграть. Вот только есть важная оговорка: не проигрывать удается аутсайдеру на своем поле, тогда как в гостях только с «Алавесом» с конца октября хотя бы очки разделили, сыграв вничью.

Статистика личных встреч

В шести последних очных поединках было четыре ничьи, и по разу клубы побеждали дома. Вот и в ноябре, сыграв после четырехлетней паузы, они разделили очки.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева выжмут из приема главного аутсайдера максимум. Согласимся: они обязаны побеждать дома (коэффициент - 1,87).