Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Овьедо. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
07.02.2026 15:00 - : -
Овьедо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 февраля 2026, 12:22 | Обновлено 07 февраля 2026, 12:48
30
0

Райо Вальекано – Овьедо. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги

Поединок пройдет 7 февраля в 15:00 по Киеву

07 февраля 2026, 12:22 | Обновлено 07 февраля 2026, 12:48
30
0
Райо Вальекано – Овьедо. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Овьедо». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Райо Вальекано»

Команда обречена находиться в густой тени своих соседей-грандов, поневоле доказывая, что столичная «прописка» не только не обязательно помогает, но еще и может становиться проблемой. Тем не менее, она за последнее время сумела закрепиться в Примере и получить статус самобытного середняка, что способен довольно серьезно удивлять. Как было в прошлом сезоне, когда, пусть и не без везения, поднялись на восьмое место.

Такого результата хватило, чтобы пробиться в Лигу конференций. Там испанцы начинали летом в квалификации, но обеспечили себе плей-офф. Но при этом расплатились за такой успех заметным спадом на внутренней арене. Они и в кубке вылетели от «Алавеса». И в Примере после этого, проиграв трижды кряду, уже упали в зону вылета.

«Овьедо»

Клуб пару десятилетий провел за пределами Ла Лиги. Более того, он чуть не обанкротился, а после того, как нашел нового солидного владельца, ограничился подъемом на уровень Сегунды. Там проснулись только в позапрошлом сезоне: вдруг вырвались на шестое место, но уступили в плей-офф. Следующая попытка, в 2025-м, уже была успешной, и на этот раз стыковые поединки получилось пройти.

Долгое время казалось, что ничего у новичка вообще получаться не будет – меняя тренеров, он показывал крайне скромный футбол. Но с ноября начал брать очки регулярно, а у «Жироны» в последнем туре даже сумел выиграть. Вот только есть важная оговорка: не проигрывать удается аутсайдеру на своем поле, тогда как в гостях только с «Алавесом» с конца октября хотя бы очки разделили, сыграв вничью.

Статистика личных встреч

В шести последних очных поединках было четыре ничьи, и по разу клубы побеждали дома. Вот и в ноябре, сыграв после четырехлетней паузы, они разделили очки.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева выжмут из приема главного аутсайдера максимум. Согласимся: они обязаны побеждать дома (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
7 февраля 2026 -
15:00
Овьедо
Победа Райо Вальекано 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Самсунспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Реал Сосьедад – Эльче. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Райо Вальекано Овьедо прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07 февраля 2026, 08:34 5
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой

Александр будет драться против Рико Верховена

Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Футбол | 07 февраля 2026, 08:12 4
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»

Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06.02.2026, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Футбол | 07.02.2026, 11:51
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем