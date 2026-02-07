Реал Сосьедад – Эльче. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги

7 февраля на «Реале Арена» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Эльче». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Реал Сосьедад»

Команда выжала максимум из сотрудничества с предыдущим тренером, Альгуасилем. Более того, когда начинался спад, еще в позапрошлом сезоне, ему позволяли работать и дальше, в надежде, что получится перезапустить игру – но у Иманоля очевидно кончились идеи, а его подопечные закончили сезон 2024/2025 на одиннадцатой позиции. Так что закономерно, что летом тренера заменили, на Серхио Фернандеса. Этот малоизвестный специалист продержался пол года – с ним попрощались к Рождеству.

После этого в Сан-Себастьян перебрался Матараццо. Он ранее не работал в Испании, но сразу стал тренером месяца в Ла Лиге. Что закономерно: на данный момент беспроигрышная серия его новых подопечных достигает уже девять матчей и в том числе включает и победу над «Барселоной» и проход на этой неделе «Алавеса» в кубке.



«Эльче»



Клуб летом позапрошлого года позвал тренировать Эдера Сарабию. И тот, приняв футболистов после очень посредственного сезона 2023/2024, сразу сделал их лидерами Сегунды, без проблем выиграв право вернуться в Примеру. Там тоже был солидный старт, и это при сложном расписании в первых турах, том числе с «Бетисом», «Атлетико» и «Сельтой» – с ними всеми брали очки.

Сейчас они пригодились – ведь, наоборот, в 2026-м году мало что получается. С «Валенсией» и «Севильей» оформили ничьи, остальные четыре крайних матча, в том числе с «Бетисом» в кубке, были проиграны. Да, получилось дать бой и чемпиону, «Барселоне» – но все равно в итоге там потерпели новое поражение, 1-3.

Статистика личных встреч

После шести побед кряду «Реала Сосьедад», в ноябре, получилось оформить у «Эльче» хотя бы ничью на своем поле – там закончили 1-1.

Прогноз



Букмекерские конторы не верят, что кураж у игроков из Сан-Себастьяна уже улетучился. Тут можно ставить на то, что подопечные Матараццо добьются очередной уже победы (коэффициент – 1,65).