  Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Чемпионат Испании
Барселона
07.02.2026 17:15
Мальорка
Испания
07 февраля 2026, 13:54
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги

Поединок пройдет 7 февраля в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля на «Камп Ноу» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Барселона»

Команда всегда считалась грандом. Но в последние годы несколько раз были немалые трудности, и не зря в 2024-м тренерский пост оставил, не совсем по своей воле, Хави – тот сезон заканчивали вообще без трофеев. Вот только потом пришел Флик, и максимально раскрыл кадровый потенциал тех футболистов, часто молодых, что были в обойме (гранд все так же не имел толком денег на покупки) – и в виде награды собрал все возможные призы в Испании, где раньше никогда не работал.

В новом сезоне в основном получается. Уже есть титул, да, только Суперкубок, но с победой в финале над «Реалом». Также, в отличие от него, в Копе дель Рей прошли «Альбасете», и понятно, кто там фаворит турнира. Не было серьезных проблем и в Лиге чемпионов. И лишь в Примере после осечки с «Реал Сосьедад» преимущество над мадридцами сузилось до гола.

«Мальорка»

Клуб в прошлом сезоне, уже при Аррасате как главном тренере, показал снова неплохой футбол. С тринадцатью победами и 48 очками тогда закончили, замкнув топ-10 в итоговой таблице Ла Лиги. И, безусловно, от следующего розыгрыша ждали только дальнейшего прогресса.

Вместо этого на плаву худо-бедно получается держаться в основном за счет результативности Ведата Мурики, что уже наколотил в этом чемпионате полтора десятка голов. С «Атлетиком» и вовсе был у косовара хет-трик, а с «Севильей» в крайнем туре – реализованный пенальти и ассист. В итоге, выиграв два матча в трех крайних турах Ла Лиги, получилось хотя бы на время оторваться от опасной зоны, хотя расслабляться очень рано.

Статистика личных встреч

За последние полтора десятилетия «Мальорка» взяла только одну ничью, проиграв все остальные поединки – в том числе и, со счетом 0-3, дома в августе, в начале нынешнего сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы сводят интригу к тому, насколько уверенно на этот раз выиграют каталонцы. Ждем их успеха с форой "-1,5 гола" (коэффициент – 1,68).

Барселона
7 февраля 2026 -
17:15
Мальорка
