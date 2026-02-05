Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
07.02.2026 17:15 - : -
Мальорка
Испания
Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 17:15 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Мальорка

В субботу, 7 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Мальорка
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Мальорка
