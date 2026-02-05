Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ РОССИ: «Малиновский говорил, что у него нет проблем, но они были»
Италия
05 февраля 2026, 23:31 |
515
1

ДЕ РОССИ: «Малиновский говорил, что у него нет проблем, но они были»

Тренер Дженоа – о своем украинском подопечном

05 февраля 2026, 23:31 |
515
1 Comments
ДЕ РОССИ: «Малиновский говорил, что у него нет проблем, но они были»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высказался об украинском полузащитнике своей команды Руслане Малиновском.

«Он говорит, что в последние месяцы не имел никаких физических проблем, но перед матчем с «Кремонезе» они были. Он тренировался в ограниченном режиме, но все равно поддерживал физическую форму и сыграл несколько замечательных матчей.

Я думаю, что он меняет свою игру. Он всегда был атакующим игроком, но, по-моему, он начинает трансформироваться в универсального полузащитника. Он много бегает, отрабатывает в защите и ведет игру команды. А в этом коллективе трудно отпустить игрока, который может это делать», - цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.

Ранее в Италии назвали шедевром гол Малиновского в ворота «Болоньи».

По теме:
Определено будущее лидера сборной Украины Малиновского
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Верона – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 16:55 1
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Уайлдер разнес Тайсона Фьюри

Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Футбол | 06.02.2026, 01:12
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Теннис | 05.02.2026, 22:44
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
матч з шведами не зіграє, на жаль... Дисква.
Ответить
0
Популярные новости
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 20
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем