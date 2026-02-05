ДЕ РОССИ: «Малиновский говорил, что у него нет проблем, но они были»

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высказался об украинском полузащитнике своей команды Руслане Малиновском.

«Он говорит, что в последние месяцы не имел никаких физических проблем, но перед матчем с «Кремонезе» они были. Он тренировался в ограниченном режиме, но все равно поддерживал физическую форму и сыграл несколько замечательных матчей.

Я думаю, что он меняет свою игру. Он всегда был атакующим игроком, но, по-моему, он начинает трансформироваться в универсального полузащитника. Он много бегает, отрабатывает в защите и ведет игру команды. А в этом коллективе трудно отпустить игрока, который может это делать», - цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.

Ранее в Италии назвали шедевром гол Малиновского в ворота «Болоньи».