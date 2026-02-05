Определено будущее лидера сборной Украины Малиновского
«Дженоа» рассчитывает на Руслана
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский остается важной фигурой в команде и одним из лидеров раздевалки «грифонов».
После завершения трансферного окна руководство «Дженоа» планирует сосредоточиться на пересмотре контрактов ключевых игроков. Соглашение Малиновского действует до 2027 года, однако в ближайшее время запланирована встреча сторон, на которой будет обсуждаться дальнейшее будущее украинца в клубе и пролонгация действующего соглашения.
Ранее гол Малиновского в чемпионате Италии был признан лучшим в январе 2026 года.
