Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским «Арсеналом» в финальном матче Кубка лиги сезона-2025/2026.

«Встреча с «Арсеналом», который сейчас является лучшим коллективом Европы, а возможно, и в мире, – это истинное удовольствие. Нас ждет великолепное событие. Подобный опыт необходимо прожить. Именно Кубок лиги стал нашим первым трофеем здесь.

Любая победа закладывает фундамент для будущих триумфов. В марте мы вновь отправимся на «Уэмбли». Нас ждет поездка в Лондон, где будет противостоять «Арсенал».

Они не ездят на север ради финалов, но я искренне рад возможности вернуться. Пять решающих игр за десятилетие – это серьезное достижение», – цитирует Гвардиолу издание TNT Sports.