Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Англия
05 февраля 2026, 04:02 | Обновлено 05 февраля 2026, 04:03
351
0

Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас

Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом

05 февраля 2026, 04:02 | Обновлено 05 февраля 2026, 04:03
351
0
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским «Арсеналом» в финальном матче Кубка лиги сезона-2025/2026.

«Встреча с «Арсеналом», который сейчас является лучшим коллективом Европы, а возможно, и в мире, – это истинное удовольствие. Нас ждет великолепное событие. Подобный опыт необходимо прожить. Именно Кубок лиги стал нашим первым трофеем здесь.

Любая победа закладывает фундамент для будущих триумфов. В марте мы вновь отправимся на «Уэмбли». Нас ждет поездка в Лондон, где будет противостоять «Арсенал».

Они не ездят на север ради финалов, но я искренне рад возможности вернуться. Пять решающих игр за десятилетие – это серьезное достижение», – цитирует Гвардиолу издание TNT Sports.

Битва за трофей запланирована на 22 марта.

По теме:
Ман Сити – Ньюкасл – 3:1. Дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Арсенал готов выложить до 90 млн за 17-летнего таланта Баварии
Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом
Арсенал Лондон Пеп Гвардиола Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу стадион Уэмбли Микель Артета
Михаил Олексиенко Источник: TNT Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Футбол | 04 февраля 2026, 07:37 6
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим

Стэнли Куарши вскоре переедет в Киев

Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04 февраля 2026, 10:11 1
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру

Ужасная травма сломала мечты Юлиане Фрювирт

Кличко выступил с публичным обращением к польским властям
Бокс | 04.02.2026, 22:16
Кличко выступил с публичным обращением к польским властям
Кличко выступил с публичным обращением к польским властям
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Футбол | 05.02.2026, 03:31
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 8
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем