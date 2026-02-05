Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским «Арсеналом» в финальном матче Кубка лиги сезона-2025/2026.
«Встреча с «Арсеналом», который сейчас является лучшим коллективом Европы, а возможно, и в мире, – это истинное удовольствие. Нас ждет великолепное событие. Подобный опыт необходимо прожить. Именно Кубок лиги стал нашим первым трофеем здесь.
Любая победа закладывает фундамент для будущих триумфов. В марте мы вновь отправимся на «Уэмбли». Нас ждет поездка в Лондон, где будет противостоять «Арсенал».
Они не ездят на север ради финалов, но я искренне рад возможности вернуться. Пять решающих игр за десятилетие – это серьезное достижение», – цитирует Гвардиолу издание TNT Sports.
Битва за трофей запланирована на 22 марта.
