Поль Погба неожиданно исключен из заявки Монако на ЛЧ

Французский хавбек Поль Погба больше не числится в заявке «Монако» на матчи Лиги чемпионов, передает RMC Sport. Поль восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

«Медицинский штаб полностью сфокусирован на поиске путей решения проблемы. Нам необходимо детально проанализировать ситуацию. Стандартный алгоритм при любой травме подразумевает сначала возвращение в общую группу, а затем планомерный набор оптимальных кондиций.

Относительно сроков его возвращения к полноценным тренировкам – конкретики пока нет», – цитирует издание RMC SPORT слова спортивного директора монегасков Тьяго Скуро.

Напомним, что Погба пополнил ряды «Монако» летом 2025 года, подписав контракт на правах свободного агента после завершения срока допинговой дисквалификации. В текущем игровом цикле полузащитник принял участие в трех встречах чемпионата Франции, не записав на свой счет результативных баллов.