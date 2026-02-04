Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо
Тарас Михавко возглавил престижный рейтинг защитников
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 23 лет в 50 ведущих лигах мира по проценту выигранных единоборств.
Первую позицию занял защитник «Динамо» Тарас Михавко, который выиграл 84,8% дуэлей. Об этом сообщает CIES Football Obs.
Отрыв украинца от ближайшего конкурента, уругвайца Николаса Фуики из «Серро», превышает 3%. В этом рейтинге 20-летний украинский футболист опередил даже талант «Барселоны» Пау Кубарси, трансферная стоимость которого оценивается выше всех игроков киевского «Динамо» – 80 миллионов евро против 73,6.
🔝 % of aerial duels won, U2⃣3⃣ centre backs in 5⃣0⃣ top divisions 🌏 as per @impect_official 🎉— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 3, 2026
🥇 #TarasMykhavko 🇺🇦 84.8%
🥈 #NicolasFuica 🇺🇾 81.6%
🥉 #TiagoGabriel 🇵🇹 80.0%#Mohammed 🇬🇭 #Chaloupek 🇨🇿 #Vuskovic 🇭🇷 #Cubarsi 🇪🇸 #Sow 🇨🇭 #Mlacic 🇭🇷 #Muharemovic 🇧🇦 pic.twitter.com/fjkUINWcB2
