Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 21:38 |
261
1

Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо

Тарас Михавко возглавил престижный рейтинг защитников

04 февраля 2026, 21:38 |
261
1 Comments
Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо
ФК Динамо. Тарас Михавко

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 23 лет в 50 ведущих лигах мира по проценту выигранных единоборств.

Первую позицию занял защитник «Динамо» Тарас Михавко, который выиграл 84,8% дуэлей. Об этом сообщает CIES Football Obs.

Отрыв украинца от ближайшего конкурента, уругвайца Николаса Фуики из «Серро», превышает 3%. В этом рейтинге 20-летний украинский футболист опередил даже талант «Барселоны» Пау Кубарси, трансферная стоимость которого оценивается выше всех игроков киевского «Динамо» – 80 миллионов евро против 73,6.

По теме:
Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
У Оболони возникли кадровые проблемы
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Барселона Пау Кубарси статистика
Дмитрий Олийченко Источник: CIES
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04 февраля 2026, 10:11 1
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру

Ужасная травма сломала мечты Юлиане Фрювирт

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 04 февраля 2026, 20:41 2
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
Футбол | 04.02.2026, 15:59
Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04.02.2026, 08:18
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Не смішіть Михавком тапочки Кубарсі
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем