Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 23 лет в 50 ведущих лигах мира по проценту выигранных единоборств.

Первую позицию занял защитник «Динамо» Тарас Михавко, который выиграл 84,8% дуэлей. Об этом сообщает CIES Football Obs.

Отрыв украинца от ближайшего конкурента, уругвайца Николаса Фуики из «Серро», превышает 3%. В этом рейтинге 20-летний украинский футболист опередил даже талант «Барселоны» Пау Кубарси, трансферная стоимость которого оценивается выше всех игроков киевского «Динамо» – 80 миллионов евро против 73,6.