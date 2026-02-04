Ман Сити – Ньюкасл. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ответный матч 1/2 финала начнется 4 февраля в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
