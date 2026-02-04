Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити – Ньюкасл. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
04.02.2026 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2026, 02:40 |
8
0

Ман Сити – Ньюкасл. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ответный матч 1/2 финала начнется 4 февраля в 22:00 по киевскому времени

04 февраля 2026, 02:40 |
8
0
Ман Сити – Ньюкасл. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Футбол | 04 февраля 2026, 02:02 1
Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока

Тренер выдвинул свои требования руководству клуба

«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Футбол | 03 февраля 2026, 19:15 10
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией

Генеральный директор «Шахтера» выступил с заявлением

Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
