Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 01:02 |
Динамо находится под пристальным наблюдением Суркиса

Президент клуба посетил команду на сборах

ФК Динамо. Игорь Суркис

После двух выходных дней киевское «Динамо» вернулось к работе на подготовительных сборах в Турции, начав новый тренировочный микроцикл.

До завершения турецкого сбора киевлян осталось две недели. В четверг «Динамо» проведет свой четвертый контрольный матч на турецком сборе – с ровенским «Вересом».

Тренировку киевского клуба посетил президент команды Игорь Суркис. Футболисты «Динамо» тренировались под пристальным наблюдением функционера.

Ранее сообщалось, что «Динамо» прошлым летом имело возможность отпустить защитника Максима Дячука в испанскую «Сарагосу», однако трансфер заблокировал Игорь Суркис.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис учебно-тренировочные сборы тренировка
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
