Динамо находится под пристальным наблюдением Суркиса

После двух выходных дней киевское «Динамо» вернулось к работе на подготовительных сборах в Турции, начав новый тренировочный микроцикл.

До завершения турецкого сбора киевлян осталось две недели. В четверг «Динамо» проведет свой четвертый контрольный матч на турецком сборе – с ровенским «Вересом».

Тренировку киевского клуба посетил президент команды Игорь Суркис. Футболисты «Динамо» тренировались под пристальным наблюдением функционера.

Ранее сообщалось, что «Динамо» прошлым летом имело возможность отпустить защитника Максима Дячука в испанскую «Сарагосу», однако трансфер заблокировал Игорь Суркис.