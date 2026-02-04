Динамо находится под пристальным наблюдением Суркиса
Президент клуба посетил команду на сборах
После двух выходных дней киевское «Динамо» вернулось к работе на подготовительных сборах в Турции, начав новый тренировочный микроцикл.
До завершения турецкого сбора киевлян осталось две недели. В четверг «Динамо» проведет свой четвертый контрольный матч на турецком сборе – с ровенским «Вересом».
Тренировку киевского клуба посетил президент команды Игорь Суркис. Футболисты «Динамо» тренировались под пристальным наблюдением функционера.
Ранее сообщалось, что «Динамо» прошлым летом имело возможность отпустить защитника Максима Дячука в испанскую «Сарагосу», однако трансфер заблокировал Игорь Суркис.
