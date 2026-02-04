Во вторник, 3 февраля 2026 года, на стадионе Эмирейтс состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2. Этот результат гарантировал «канонирам» выход в финал Кубка лиги, где она сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» / «Ньюкасл».

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 3 февраля

Арсенал – Челси – 1:0 (1-й матч – 3:2)

Гол: Хаверц, 90+7

Видеотрансляция