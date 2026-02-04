Арсенал – Челси – 1:0 (4:2). Канониры в финале. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги
Во вторник, 3 февраля 2026 года, на стадионе Эмирейтс состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Первый матч между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2. Этот результат гарантировал «канонирам» выход в финал Кубка лиги, где она сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» / «Ньюкасл».
Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 3 февраля
Арсенал – Челси – 1:0 (1-й матч – 3:2)
Гол: Хаверц, 90+7
Видеотрансляция
События матча
