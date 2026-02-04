Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Челси – 1:0 (4:2). Канониры в финале. Видео гола и обзор матча
Кубок Английской лиги
Проходит дальше Арсенал
03.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 0
Челси
Англия
04 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 04 февраля 2026, 01:00
Арсенал – Челси – 1:0 (4:2). Канониры в финале. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги

Арсенал – Челси – 1:0 (4:2). Канониры в финале. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 февраля 2026 года, на стадионе Эмирейтс состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2. Этот результат гарантировал «канонирам» выход в финал Кубка лиги, где она сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» / «Ньюкасл».

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 3 февраля
Арсенал – Челси – 1:0 (1-й матч – 3:2)
Гол: Хаверц, 90+7

Видеотрансляция

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал), асcист Деклан Райс.
Арсенал - Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
