Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  

18 матчей без поражений. Простой, но отнюдь не примитивный футбол. Крутой тренер. Грамотная селекция. Мудрый собственник. Все эти и другие эпитеты были сказаны мною нынешней осенью в адрес «Кристал Пэлас» – первого оппонента нашего «Динамо» на основном этапе Лиги конференций.

В случае непроигрыша «бело-синим» лондонская команда устанавливала бы новый клубный рекорд по числу матчей без поражения – 19.

«Орлы», они же «стекольщики», таки установили тогда новый клубный рекорд по матчам без поражений, без проблем одолев нашего чемпиона. И будущее команды Оливера Гласнера тогда, на стыке сентября-октября, выдавалось если и не радужным, то вполне себе безоблачным.

После сенсационной победы в минувшем сезоне в Кубке Англии, где в финале «Пэлас» минимально одолел не кого бы то ни было, а саму команду Пепа Гвардиолы (пускай одолел и мытьем, и катаньем, и затягиванием времени, и фартом, но от этого вряд ли закономерность победы лондонцев кто-либо осмелится приуменьшить), на старте нынешнего сезона «сине-красные» одолели еще и «Ливерпуль» в поединке на Суперкубок.

Именно «Кристал Пэлас» долго оставался единственной командой нынешнего сезона АПЛ с нулем в графе «поражения», и команда Гласнера в одно прекрасное время занимала третье место в таблице. Ну как после такого не влюбиться в игру этой команды?

Однако во второй части сезона от того блестящего «КП» практически не осталось и следа. Да, «стекольщики» до сих пор остаются едва ли не главными претендентами у букмекеров на победу в Лиге конференций (что в данном случае говорит скорее о невысоком, мягко говоря, уровне этого турнира), но вот дела в чемпионате Англии у «орлов» идут из рук вон плохо.

«Красно-синие» не побеждают в АПЛ уже в последних 12 матчах, и высокая осенняя позиция в таблице превратилась в зимнюю тоску: текущее 15 место.

И очень дипломатичный, постоянно улыбающийся Оливер Гласнер уже не выдерживает и рубит правду-матку. «Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу молчать. Я чувствую, что нас полностью бросили, и это продолжается уже несколько последних недель, а то и месяцев. Но я не могу винить игроков, они делают все, что могут, что в их силах. У нас доступны лишь 12 человек, и мы не чувствуем никакой поддержки».

Энцо Мареска и Рубен Аморим были уволены из «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно за куда более легкие претензии. Даже не за претензии, а полунамеки, если вещи называть своими именами. А тут Гласнер просто вопит, тыкая пальцем, но его никто не отправляет восвояси.

Ну, наверное не вытуривают его из клуба по той простой причине, что он прав. Прав и насчет минимальной обоймы из основных игроков, и в том прав, что на скамье для запасных сейчас у «КП» сплошь и рядом лишь «дети» (это высказывание самого австрийского специалиста). Прав он и в том, что лучшего защитника, капитана команды продают за один день до календарной игры, и все тренерские планы резко идут коту под хвост (речь идет о недавней продаже Марка Гехи в «Манчестер Сити»).

Возможно, Гласнера не увольняют еще и потому, что он сам заявил недавно, что не будет продлевать с клубом истекающий нынешним летом контракт. Еще недавно, по окончанию минувшего сезона, Оливер намекал, что готов остаться в «Кристал Пэлас». Мол, все нравится, замечательная команда, чудесные болельщики, адекватное клубное руководство.

Но не прошло и полгода, как что-то изменилось. Вряд ли изменились чудесные болельщики. А вот команда изменилась: стала слабее.

Что же касается клубного руководства, то весьма сложно Стива Пэриша сотоварищи называть неадекватными. Этот господин в 2010-м подобрал «хрустальный дворец», который на тот момент если и мог чем-то похвастаться, так это, разве что, статусом «лифта»: команда балансировала между дивизионами. А теперь вот – завсегдатай АПЛ, имеет первый за последние 120 клубных лет серьезный трофей.

Но, при этом ни для кого не секрет, что «КП» остается командой, которая живет за счет удачных продаж своих игроков. «Стекольщики» находят на периферии молодых да перспективных, раскручивают их, а затем продают втридорога. А иначе – никак. Иначе просто не выжить, ведь по уровню клубного бюджета «КП» все равно остаются одним из беднейших коллективов лиги.

Так что прошлым летом, когда Гласнер поставил ультиматум относительно ухода Гехи в «Ливерпуль» (мол, если он уйдет, то и я тогда уйду), то была лишь пауза. То был лишь вопрос времени, когда «Пэлас» продаст своего лучшего оборонца.

Время пришло быстро: в нынешнее трансферное окно капитан «орлов» перебрался в «Манчестер Сити». Как в свое время перебирались из «Кристал Пэлас» на более хлебные места Ван-Биссака, Заха, Олисе, Эзе. Теперь вот пришла и очередь Гехи.

А за Гехи неизменно последуют другие. Вот и лучший бомбардир «КП» последних трех сезонов – Жан-Филипп Матета – уже одной ногой в «Милане». Наверняка не останется в команде еще один яркий игрок атаки – Адам Уортон, на которого якобы имеет виды сам «Реал», и тогда не только на скамейке, но и на поле в составе «КП» будут выходить «дети», и тренер, кто бы им ни был, будет роптать, а болельщики – ждать еще сто лет, чтобы их команда добыла весомый трофей.

А тем временем Пэриш и компания будут снова рыскать по футбольному бездорожью в поисках будущих бриллиантов. И наверняка кого-то ценного и отыщут, и раскрутят, и продадут затем втридорога. Такой у них путь развития, такова их философия. И как их критиковать за это? Как говорят в подобных случаях, покажи свой миллион, если ты такой умный.

Но вот и требовать тогда большего от этой команды вряд ли нужно. Как и удивляться, что эта команда, в качестве действующего обладателя Кубка Англии, в первом же раунде нового розыгрыша уступает команде из шестого дивизиона. Не стоит удивляться и тому, что самобытный и очень квалифицированный тренер не желает больше размениваться по мелочам. Он наверняка себе найдет более статусный коллектив, вряд ли в этом нужно сомневаться. Да никто и не сомневается, в общем-то.

А у меня лично есть стойкое ощущение, что приверженцы АПЛ теряют одну очень симпатичную команду. Прямо сейчас, по ходу пьесы, в разгар сезона. И найдут ли они ее впоследствии – очень большой вопрос. Риторический вопрос.