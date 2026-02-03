Почти 50 млн. Кристал Пэлас второй раз в сезоне провел рекордный трансфер
Йорген Странд Ларсен превзошел предыдущий рекорд Бреннана Джонсона почти на 10 млн евро
Норвежский форвард Йорген Странд Ларсен, как мы уже сообщали ранее, стал самым дорогим приобретением в истории Кристал Пэлас.
Нападающий перешел из Вулверхэмптона в Кристал Пэлас за 49.7 млн евро, что превзошло предыдущий трансферный рекорд клуба почти на 10 млн евро, который был установлен также в этом сезоне.
Уже предыдущим самым дорогим трансфером в истории Кристал Пэлас был переход Бреннана Джонсона из Тоттенхэма за 40 млн евро.
Самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас
49.7 млн евро – Йорген Странд Ларсен (2025/26, из Вулверхэмптона)
40.0 млн евро – Бреннан Джонсон (2025/26, с Тоттенхэм Хотспур)
31.2 млн евро – Кристиан Бентеке (2016/17, из Ливерпуля)
30.0 млн евро – Иереми Пино (2025/26, из Вильярреала)
29.7 млн евро – Эдди Нкетия (2024/25, из Арсенала)
28.2 млн евро – Мамаду Сахо (2017/18, из Ливерпуля)
23.3 млн евро – Марк Гехи (2021/22, из Челси)
23.0 млн евро – Джейди Канво (2025/26, из Тулузы)
22.6 млн евро – Шейк Дукуре (2022/23, из Ланса)
21.1 млн евро – Адам Уортон (2023/24, с Блэкберн Роверс)
20.0 млн евро – Матеус Франса (2023/24, из Фламенго)
