Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти 50 млн. Кристал Пэлас второй раз в сезоне провел рекордный трансфер
Англия
03 февраля 2026, 10:24 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:25
179
0

Почти 50 млн. Кристал Пэлас второй раз в сезоне провел рекордный трансфер

Йорген Странд Ларсен превзошел предыдущий рекорд Бреннана Джонсона почти на 10 млн евро

03 февраля 2026, 10:24 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:25
179
0
Почти 50 млн. Кристал Пэлас второй раз в сезоне провел рекордный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Йорген Странд Ларсен

Норвежский форвард Йорген Странд Ларсен, как мы уже сообщали ранее, стал самым дорогим приобретением в истории Кристал Пэлас.

Нападающий перешел из Вулверхэмптона в Кристал Пэлас за 49.7 млн ​​евро, что превзошло предыдущий трансферный рекорд клуба почти на 10 млн евро, который был установлен также в этом сезоне.

Уже предыдущим самым дорогим трансфером в истории Кристал Пэлас был переход Бреннана Джонсона из Тоттенхэма за 40 млн евро.

Самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас

49.7 млн ​​евро – Йорген Странд Ларсен (2025/26, из Вулверхэмптона)
40.0 млн евро – Бреннан Джонсон (2025/26, с Тоттенхэм Хотспур)
31.2 млн евро – Кристиан Бентеке (2016/17, из Ливерпуля)
30.0 млн евро – Иереми Пино (2025/26, из Вильярреала)
29.7 млн ​​евро – Эдди Нкетия (2024/25, из Арсенала)
28.2 млн евро – Мамаду Сахо (2017/18, из Ливерпуля)
23.3 млн евро – Марк Гехи (2021/22, из Челси)
23.0 млн евро – Джейди Канво (2025/26, из Тулузы)
22.6 млн евро – Шейк Дукуре (2022/23, из Ланса)
21.1 млн евро – Адам Уортон (2023/24, с Блэкберн Роверс)
20.0 млн евро – Матеус Франса (2023/24, из Фламенго)

По теме:
Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре
Реал получил предложение по испанцу. Руководство приняло решение
Гвардиола нашел своего идеального преемника для Манчестер Сити
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика трансферы трансферы АПЛ Кристал Пэлас Вулверхэмптон Йорген Странд Ларсен Бреннан Джонсон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Футбол | 03 февраля 2026, 07:19 1
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»

Для игрока сборной Украины есть возможность иметь постоянную игровую практику

ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Футбол | 02.02.2026, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
02.02.2026, 18:15 79
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем