Почти 50 млн. Кристал Пэлас второй раз в сезоне провел рекордный трансфер

Норвежский форвард Йорген Странд Ларсен, как мы уже сообщали ранее, стал самым дорогим приобретением в истории Кристал Пэлас.

Нападающий перешел из Вулверхэмптона в Кристал Пэлас за 49.7 млн ​​евро, что превзошло предыдущий трансферный рекорд клуба почти на 10 млн евро, который был установлен также в этом сезоне.

Уже предыдущим самым дорогим трансфером в истории Кристал Пэлас был переход Бреннана Джонсона из Тоттенхэма за 40 млн евро.

Самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас

49.7 млн ​​евро – Йорген Странд Ларсен (2025/26, из Вулверхэмптона)

40.0 млн евро – Бреннан Джонсон (2025/26, с Тоттенхэм Хотспур)

31.2 млн евро – Кристиан Бентеке (2016/17, из Ливерпуля)

30.0 млн евро – Иереми Пино (2025/26, из Вильярреала)

29.7 млн ​​евро – Эдди Нкетия (2024/25, из Арсенала)

28.2 млн евро – Мамаду Сахо (2017/18, из Ливерпуля)

23.3 млн евро – Марк Гехи (2021/22, из Челси)

23.0 млн евро – Джейди Канво (2025/26, из Тулузы)

22.6 млн евро – Шейк Дукуре (2022/23, из Ланса)

21.1 млн евро – Адам Уортон (2023/24, с Блэкберн Роверс)

20.0 млн евро – Матеус Франса (2023/24, из Фламенго)