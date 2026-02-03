Семеньо и другие. Какими были самые дорогие трансферы этой зимой?
Вспомним также рекордные подписания за всю историю зимних трансферных окон
Зимнее трансферное окно сезона 2025/26 запомнилось множеством интересных переходов футболистов между командами.
Рекорд был установлен клубом Манчестер Сити, который приобрел у Борнмута Антуана Семеньо за 72 млн евро.
Вторым самым дорогим трансфером стал переход Йоргена Странд Ларсена из Вулверхэмптона в Кристал Пэлас за 49.7 млн евро.
На третьем месте – продажа Вест Хэмом Лукаса Пакеты в Фламенго за 42 млн евро.
Самые дорогие трансферы, совершенные в зимнее трансферное окно сезона 2025/26
- 72 млн евро – Антуан Семеньо (из Борнмута в Манчестер Сити)
- 49.7 млн евро – Йорген Странд Ларсен (из Вулверхмптона в Кристал Пэлас)
- 42 млн евро – Лукас Пакета (из Вест Хэм Юнайтед в Фламенго)
- 40 млн евро – Конор Галлахер (из Атлетико в Тоттенхэм Хотспур)
- 40 млн евро – Бреннан Джонсон (с Тоттенхэм Хотспур в Кристал Пэлас)
- 35 млн евро – Адемола Лукман (из Аталанты в Атлетико)
- 31.2 млн евро – Оскар Бобб (из Манчестер Сити в Фулхэм)
- 30 млн евро – Кадер Мейте (из Ренна в Аль-Хиляль)
- 29 млн евро – Тети Кастельянос (из Лацио в Вест Хэм Юнайтед)
- 28.5 млн евро – Райан (из Васко да Гама в Борнмут)
- 28 млн евро – Маттео Гендузи (из Лацио в Фенербахче)
- 27 млн евро – Жерсон (из зенита в Крузейро)
- 26 млн евро – Лоренцо Лукка (из Удинезе в Наполи)
- 25 млн евро – Карим Бензема (из Аль-Иттихада в Аль-Хиляль)
- 23 млн евро – Марк Гехи (с Кристал Пелэс в Манчестер Сити)
- 23 млн евро – Пабло (из Жил Висенте в Вест Хэм Юнайтед)
- 23 млн евро – Саймон Буабре (из НЕОМа до Аль-Хиляля)
Самые дорогие трансферы в истории футбола, совершенные в зимние трансферные окна
- 135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону, 2017/18)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 2022/23)
- 84.7 млн евро – Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона в Ливерпуль, 2017/18)
- 83.5 млн евро – Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус, 2021/22)
- 77 млн евро – Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Наср, 2024/25)
- 75 млн евро – Омар Мармуш (из Айнтрахта в Манчестер Сити, 2024/25)
- 72 млн евро – Антуан Семеньо (из Борнмута в Манчестер Сити, 2025/26)
- 70 млн евро – Хвича Кварацхелия (из Наполи в ПСЖ, 2024/25)
- 70 млн евро – Михаил Мудрик (из Шахтера в Челси, 2022/23)
- 65 млн евро – Гонсалу Рамуш (с Бенфики в ПСЖ, 2023/24)
