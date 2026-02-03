Семеньо и другие. Какими были самые дорогие трансферы этой зимой?

Зимнее трансферное окно сезона 2025/26 запомнилось множеством интересных переходов футболистов между командами.

Рекорд был установлен клубом Манчестер Сити, который приобрел у Борнмута Антуана Семеньо за 72 млн евро.

Вторым самым дорогим трансфером стал переход Йоргена Странд Ларсена из Вулверхэмптона в Кристал Пэлас за 49.7 млн ​​евро.

На третьем месте – продажа Вест Хэмом Лукаса Пакеты в Фламенго за 42 млн евро.

Самые дорогие трансферы, совершенные в зимнее трансферное окно сезона 2025/26

72 млн евро – Антуан Семеньо (из Борнмута в Манчестер Сити)

49.7 млн ​​евро – Йорген Странд Ларсен (из Вулверхмптона в Кристал Пэлас)

42 млн евро – Лукас Пакета (из Вест Хэм Юнайтед в Фламенго)

40 млн евро – Конор Галлахер (из Атлетико в Тоттенхэм Хотспур)

40 млн евро – Бреннан Джонсон (с Тоттенхэм Хотспур в Кристал Пэлас)

35 млн евро – Адемола Лукман (из Аталанты в Атлетико)

31.2 млн евро – Оскар Бобб (из Манчестер Сити в Фулхэм)

30 млн евро – Кадер Мейте (из Ренна в Аль-Хиляль)

29 млн евро – Тети Кастельянос (из Лацио в Вест Хэм Юнайтед)

28.5 млн евро – Райан (из Васко да Гама в Борнмут)

28 млн евро – Маттео Гендузи (из Лацио в Фенербахче)

27 млн ​​евро – Жерсон (из зенита в Крузейро)

26 млн евро – Лоренцо Лукка (из Удинезе в Наполи)

25 млн евро – Карим Бензема (из Аль-Иттихада в Аль-Хиляль)

23 млн евро – Марк Гехи (с Кристал Пелэс в Манчестер Сити)

23 млн евро – Пабло (из Жил Висенте в Вест Хэм Юнайтед)

23 млн евро – Саймон Буабре (из НЕОМа до Аль-Хиляля)

Самые дорогие трансферы в истории футбола, совершенные в зимние трансферные окна