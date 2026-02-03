Жирона решила не подписывать новых игроков, так как доверяет украинцу

Испанская «Жирона» решила отказаться от трансфера голкипера, несмотря на травму арендованного у «Барселоны» вратаря Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщил AS.

Несмотря на повреждение футболиста сборной Германии, каталонский клуб не видит смысла подписывать новых игроков на позицию вратаря, так как полностью доверяет Пауло Гассаниге и Владиславу Крапивцову, который будет выполнять роль второго номера.

«Трансферное окно для «Жироны» закрыто. Несмотря на то, что у клуба было время совершить ещё несколько приобретений, он не будет предпринимать никаких действий.

Спортивный директор «Жироны» решил не вносить дальнейших изменений в состав. Травма Тер Штегена не изменила планов команды, которая будет полагаться на Гассанигу и Крапивцова, чтобы доиграть нынешний сезон», – сообщили в Испании.

В нынешнем сезоне вратарь сборной Аргентины провел 20 матчей, в которых пропустил 30 голов и четыре раза сыграл на ноль. На счету Крапивцова – три игры и восемь пропущенных мячей.