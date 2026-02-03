Жирона решила не подписывать новых игроков, так как доверяет украинцу
Каталонский клуб продолжает доверять Владиславу Крапивцову, несмотря на травму тер Штегена
Испанская «Жирона» решила отказаться от трансфера голкипера, несмотря на травму арендованного у «Барселоны» вратаря Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщил AS.
Несмотря на повреждение футболиста сборной Германии, каталонский клуб не видит смысла подписывать новых игроков на позицию вратаря, так как полностью доверяет Пауло Гассаниге и Владиславу Крапивцову, который будет выполнять роль второго номера.
«Трансферное окно для «Жироны» закрыто. Несмотря на то, что у клуба было время совершить ещё несколько приобретений, он не будет предпринимать никаких действий.
Спортивный директор «Жироны» решил не вносить дальнейших изменений в состав. Травма Тер Штегена не изменила планов команды, которая будет полагаться на Гассанигу и Крапивцова, чтобы доиграть нынешний сезон», – сообщили в Испании.
В нынешнем сезоне вратарь сборной Аргентины провел 20 матчей, в которых пропустил 30 голов и четыре раза сыграл на ноль. На счету Крапивцова – три игры и восемь пропущенных мячей.
