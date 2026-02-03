Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 12:51 |
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19

«Бело-синие» продолжают подготовку к важному противостоянию в Юношеской лиге УЕФА

ФК Динамо Киев

Несколько игроков киевского «Динамо», которые тренировались с первой командой под руководством главного тренера Игоря Костюка, присоединились к U-19.

Вячеслав Суркис, Владислав Захарченко, Кирилл Осипенко и Богдан Редушко помогут «Динамо» U-19 в поединке Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Атлетико», который состоится 4 февраля.

Юношеская команда "Динамо" вышла на финишный этап подготовки к игре против мадридского клуба.В последнюю неделю перед игрой команда Павла Чередниченко работала в режиме одной тренировки в день.

В понедельник, за два дня до матча с мадридцами, юные динамовцы провели утреннюю тренировку на поле. Во время тренировочной сессии внезапно начался сильный ливень, однако это никак не повлияло на рабочий план «бело-синих».

После интенсивной разминки и растяжки начались упражнения на пасинг.Далее команда перешла к отработке завершения атак. Прямые удары и замыкание прострельных передач – немало работы было и у голкиперов.

Далее подобная работа – фланговые атаки и завершения – продолжились уже с сопротивлением защитников. В заключение игроки были разделены на две команды и соревновались на половине поля.

Во вторник состоится завершающая тренировка динамовцев в преддверии поединка с мадридцами. Игра «Динамо» – «Атлетико» состоится 4 февраля, начало – в 11:00 по киевскому времени.

Николай Тытюк
Комментарии
