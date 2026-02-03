Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиеграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 64) за 1 час и 29 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещееии. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) [8] – 6:4, 6:4

Александра провела первое очное противостояние против Бондар.

Олейникова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале соревнований WTA. На старте турнира украинка в трех партиях переиграла Майяр Шериф.

Это победа над Бондар стала для Олейникова наиболее рейтинговой в ее карьере и лишь второй над представительницей топ-100.

В четвертьфинале Клужа Александра поборется с какой-то из победительниц двух пар: Ван Синьюй / Кейтлин Кеведо – Елена-Габриэла Русе / Ребека Масарова.

Помимо Олейников, из украинских теннисситок в Клуже также играет Дарья Снигур – 3 февраля она проведет встречу первого круга против Тианцоа Сары Ракотоманга Раджаона.

