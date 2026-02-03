Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
WTA
03 февраля 2026, 14:15 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:44
1376
10

Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Александра в двух сетах одолела Анну Бондар во втором круге соревнований в Клуже

03 февраля 2026, 14:15 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:44
1376
10 Comments
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиеграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 64) за 1 час и 29 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещееии. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) [8] – 6:4, 6:4

Александра провела первое очное противостояние против Бондар.

Олейникова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале соревнований WTA. На старте турнира украинка в трех партиях переиграла Майяр Шериф.

Это победа над Бондар стала для Олейникова наиболее рейтинговой в ее карьере и лишь второй над представительницей топ-100.

В четвертьфинале Клужа Александра поборется с какой-то из победительниц двух пар: Ван Синьюй / Кейтлин Кеведо – Елена-Габриэла Русе / Ребека Масарова.

Помимо Олейников, из украинских теннисситок в Клуже также играет Дарья Снигур – 3 февраля она проведет встречу первого круга против Тианцоа Сары Ракотоманга Раджаона.

Фотогалерея матча

По теме:
ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры
Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова могла не приехать на турнир в Клуж-Напоку из-за российских атак
Александра Олейникова Анна Бондар WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
Футбол | 02 февраля 2026, 20:01 1
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный

Спортивный директор Тьягу Пинту прокомментировал адаптацию защитника сборной Украины

«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Футбол | 03.02.2026, 06:23
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Теннис | 02.02.2026, 21:34
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Розумаха наша, неогранований наш діамантик) Сьогодні з самого старту грала сміливо і варіативно. Гарне використання геометрії корту, повністю диктувала гру, ще й примушувала орбаноголову регулярно ганяти по задній лінії з висолопленим язиком. А пам`ятаєте, скільки проблем з цим страшком мала Еліна?)
Коли грає Сашко, зовсім немає того побоювання, що при спостереженні за матчами, наприклад, Ястремської чи Калініної - що вони в будь-який момент вимкнуться, і все моментально повернеться в інший бік. Але тепер доведеться відпочивати мінімум два дні, що Олександра не дуже любить.
Ответить
+9
Показать Скрыть 6 ответов
C.Пеклов
Молодець Сашуля!Як соняшній промінь у морозну погоду радує,зігріває,надихає!Сашуля,продовжува
й в том же дусі!Суперниці на турнірі не сільніше за тебе!Дякую за гарний настрій!Бажаю перемоги у наступному матчі!
Ответить
+5
mevast
Молодчинка Олександра. Покарала шанувальницю руськаво міра. Проте гра на вичікуванні помилки від суперниці не завжди принесе позитивний результат. Є над чім працювати. Успіхів.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
01.02.2026, 10:47 2
Футзал
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем