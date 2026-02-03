Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Александра в двух сетах одолела Анну Бондар во втором круге соревнований в Клуже
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиеграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 64) за 1 час и 29 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещееии. 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) [8] – 6:4, 6:4
Александра провела первое очное противостояние против Бондар.
Олейникова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале соревнований WTA. На старте турнира украинка в трех партиях переиграла Майяр Шериф.
Это победа над Бондар стала для Олейникова наиболее рейтинговой в ее карьере и лишь второй над представительницей топ-100.
В четвертьфинале Клужа Александра поборется с какой-то из победительниц двух пар: Ван Синьюй / Кейтлин Кеведо – Елена-Габриэла Русе / Ребека Масарова.
Помимо Олейников, из украинских теннисситок в Клуже также играет Дарья Снигур – 3 февраля она проведет встречу первого круга против Тианцоа Сары Ракотоманга Раджаона.
Фотогалерея матча
Коли грає Сашко, зовсім немає того побоювання, що при спостереженні за матчами, наприклад, Ястремської чи Калініної - що вони в будь-який момент вимкнуться, і все моментально повернеться в інший бік. Але тепер доведеться відпочивати мінімум два дні, що Олександра не дуже любить.
й в том же дусі!Суперниці на турнірі не сільніше за тебе!Дякую за гарний настрій!Бажаю перемоги у наступному матчі!