Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Кубок Турции
Трабзонспор
03.02.2026 19:30 - : -
Фетхиеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции

Встреча состоится 3 февраля в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

3 февраля, в рамках третьего тура группового раунда Кубка Турции, свою встречу проведут Трабзонспор – Фетхиеспор. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Трабзонспор

В Кубке Турции необычная схема розыгрыша трофея, где есть право на ошибку. Пока Трабзонспор играет с переменным успехом, начали с неожиданного поражения от Аланияспора – 0:1, а во втором туре разгромили в гостях Истанбулспор – 6:1. Команда идет третьей в своей группе и пробивается в плей-офф, но для надежности надо занять второе место, чтоб не думать о клубах из других групп.

В последнем туре чемпионата Трабзонспор потерял важные очки на выезде против Антальяспора – 1:1, на 82-й минуте Онуачу мог принести гостям победу, но не реализовал пенальти. Клуб остался на третьем месте, но отставание от второй строчки увеличилось до 4 очков, а до лидера и вовсе семь баллов.

В текущем сезоне команда выглядит привлекательно, важными игроками здесь являются украинские легионеры Батагов и Зубков.

Фетхиеспор

Об этом клубе известно не так много, хотя основан чуть больше 90 лет назад. Фетхиеспор играет во втором по силе турецком дивизионе, где не впечатляет, занимая скромное 13 место. Угрозы вылета нет, так как отрыв от опасной зоны составляет целых 12 очков.

В последнем туре команда на своем поле уверенно обыграла Трабзон со счетом 4:1. Данная победа стала третьей в четырех турах чемпионата. Больших перспектив в национальном кубке у Фетхиеспора нет, так как удалось набрать всего одно очко в двух играх. В первом туре расписали нулевую ничью с Болуспором, а вот во второй игре дали бой дома Галатасараю – 1:2, соперник владел значительным преимуществом, но интрига была до последнего.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.15 для Трабзонспора и 15.00 для Фетхиеспора. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Статистика свидетельствует о том, что клубы ранее никогда не пересекались. Конечно, Трабзонспор большой фаворит этой пары, так как выше классом, играет в элите, проводит матч дома. Фетхиеспор любит атаковать, так что есть все шансы увидеть результативный матч. Сделаю здесь ставку на тотал больше 3,5 голов за 1,95.

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
3 февраля 2026 -
19:30
Фетхиеспор
Тотал больше 3.5 1.95
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
