03 февраля 2026, 16:12 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:13
Соперник из Гибралтара. Полесье проводит спарринг с клубом Европа

Поединок «Полесье» – «Европа» (Гибралтар) состоится 3 февраля в 17:00 по Киеву

Соперник из Гибралтара. Полесье проводит спарринг с клубом Европа
ФК Полесье

После нескольких дней отдыха «Полесье» продолжило подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч с клубом «Европа» из Гибралтара.

В своем чемпионате «Европа» идет на восьмом месте из 12 команд. В 19 матчах команда набрала 22 очка (7 побед, 1 ничья и 11 поражений).

Матч с «Европой» станет для «Полесья» пятым на зимних сборах. В предыдущих поединках команда Ротаня одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Товарищеский матч. Испания. 3 февраля, 17:00

«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»

