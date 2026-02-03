Соперник из Гибралтара. Полесье проводит спарринг с клубом Европа

После нескольких дней отдыха «Полесье» продолжило подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч с клубом «Европа» из Гибралтара.

В своем чемпионате «Европа» идет на восьмом месте из 12 команд. В 19 матчах команда набрала 22 очка (7 побед, 1 ничья и 11 поражений).

Матч с «Европой» станет для «Полесья» пятым на зимних сборах. В предыдущих поединках команда Ротаня одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Товарищеский матч. Испания. 3 февраля, 17:00

«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»