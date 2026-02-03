Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
03 февраля 2026, 16:35 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:43
1105
4

Дарья Снигур – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

03 февраля 2026, 16:35 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:43
1105
4 Comments
Дарья Снигур – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Смотреть онлайн. LIVE
WTA. Дарья Снигур

3 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (WTA 116). Встреча начнется третьим запуском на корте №2 после игры Юань Юэ – Сара Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Луизой Стефанини, либо с Жаклин Кристиан.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона Дарья Снигур смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 18:53 1
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе амстердамского клуба «Аякс»

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 20
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02.02.2026, 22:02
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Теннис | 03.02.2026, 08:44
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Теннис | 02.02.2026, 21:14
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mevast
Ответить
0
androma
Як не срачка то болячка. З такою різкістю вже б краще і не показували
Ответить
0
androma
Навіщо ви показуєте чуваків які грають у Монпельє Франція ?
Ответить
0
vv691
ЩО ЦЕ ВИ ДАЄТЕ  ДЕ ТУТ СНІГУР В ЯКИХ ПОРТКАХ
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем