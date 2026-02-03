Дарья Снигур – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Смотреть онлайн. LIVE

3 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (WTA 116). Встреча начнется третьим запуском на корте №2 после игры Юань Юэ – Сара Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Луизой Стефанини, либо с Жаклин Кристиан.

