Где смотреть онлайн контрольный матч Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах
3 февраля в 16:00 в Турции пройдет товарищеский поединок
Донецкий Шахтер сыграет первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
3 февраля в 16:00 встретятся Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.
Игра состоится на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Горняки занимают 2-е место в УПЛ (35 очков), уступая лишь ЛНЗ по дополнительным показателям.
Где смотреть онлайн контрольный матч Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит
В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран