Донецкий Шахтер сыграет первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 16:00 встретятся Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Игра состоится на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Горняки занимают 2-е место в УПЛ (35 очков), уступая лишь ЛНЗ по дополнительным показателям.

Читайте также: Назван стартовый состав Шахтера на первый спарринг в зимнее межсезонье

Где смотреть онлайн контрольный матч Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера