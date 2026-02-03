Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн контрольный матч Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах
Украина. Премьер лига
Где смотреть онлайн контрольный матч Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах

3 февраля в 16:00 в Турции пройдет товарищеский поединок

Коллаж Sport.ua

Донецкий Шахтер сыграет первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 16:00 встретятся Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Игра состоится на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Горняки занимают 2-е место в УПЛ (35 очков), уступая лишь ЛНЗ по дополнительным показателям.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

По теме:
ВИДЕО. Неточный пас и ошибка Фесюна. Шахтер пропустил курьезный гол
Соперник из Гибралтара. Полесье проводит спарринг с клубом Европа
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)
где смотреть товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Зонненхоф Гросашпах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
