В среду, 4 февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции между «Труа» и «Лансом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Труа

Совершенно неплохой сезон проводит команда во втором по силе французском дивизионе. За 21 игру Лиги 2 «Труа» набрал 41 балл, благодаря которым сейчас занимает 1-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от ближайшего конкурента, «Реймса», не слишком велико – всего 3 очка.

По пути в 1/8 финала Кубка Франции коллектив выбил «Эзене», «Туран», «Марк-ан-Барель» и «Бастию».

Ланс

Очень уверенные результаты этого сезона демонстрирует и «Ланс». По итогам 20 туров Лиги 1 коллектив смог получить 46 очков, которые сейчас позволяют ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «ПСЖ», на данный момент составляет всего 2 балла.

Путь «Ланса» в кубке начался сразу с 1/32 финала, где он без проблем обыграл «Фелье-Ольнуа», а в следующем раунде выбил «Сошо».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в сезоне Лиги 1 2022/23. Тогда в первом матче победил «Ланс», а второй завершился вничью.

Интересные факты

«Ланс» победил в 5/6 последних выездных поединках.

«Ланс» пропустил 16 голов в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд турнира.

За 5 предыдущих домашних поединков «Труа» одержал всего 2 победы.

Прогноз

В очень хорошей форме находится «Ланс», в отличие от «Труа», который в последних матчах выглядит растерянно. Вот поэтому я и поставлю на победу гостей (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).