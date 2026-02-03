Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Альбасете
03.02.2026 22:00 - : -
Барселона
Кубок Испании
Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании

Поединок начнется 3 февраля в 22:00 по Киеву

Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля на Эстадио Карлос Бельмонте пройдет матч 1/4 финала кубка Испании, в котором Альбасете встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Альбасете

Команда памятна по неплохим результатам в конце прошлого и начале этого века. С другой стороны, это десятилетие начиналось с того, что приходилось бороться в третьем дивизионе страны. Благо, там не застряли, но в Сегунде это середняк, что весной прошлого года занял десятое место - причем это было прогрессом. Сейчас была не нулевая угроза вылета, но на данный момент футболисты на кураже и выиграли третий кряду матч в чемпионате.

Но больше всего получается пошуметь в кубке. Там после прохода Депортиво Сан-Фернандес и Леганеса уже приятно удивили, справившись с Сельтой (по пенальти после 2:2). Ну, а в январе была по-настоящему громкая сенсация, когда аутсайдер выбил Реал с тремя голами в ворота Лунина!

Барселона

Клуб летом позапрошлого года позвал Флика. На тот момент гранд выдал сезон вообще без трофеев, и продолжал испытывать проблемы с финансами, из-за которых его трансферная активность была скована. Ничего, Ханси, до этого не работавший в Испании, с первой же попытки выиграл все внутренние трофеи, постоянно обыгрывая Реал.

Сейчас осеннее Эль Класико было проиграно, но все равно соперника из столицы получается удерживать за спиной. Правда, из-за январской осечки с Реалом Сосьедад преимущество серьезно сократилось. Зато вышло победить мадридцев в Суперкубке, уволив Хаби Алонсо, да и в Лиге чемпионов у каталонцев не было ощутимых проблем с выходом в плей-офф - там пропустят первый раунд, разгрузив себе календарь.

Статистика личных встреч

Все шесть последних поединков выиграла Барселона. Правда, с 2005-го клубы так ни разу между собой и не сыграли.

Прогноз

Букмекерские конторы безоговорочно верят в победу гостей. Но им нужно экономить силы на борьбу в рамках Примеры, так что от этой встречи ждем итоговый результат в виде тотал меньше 4,0 голов.

Прогноз Sport.ua
Альбасете
3 февраля 2026 -
22:00
Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
