Назван стартовый состав Шахтера на первый спарринг в зимнее межсезонье
3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах
Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Турецкий специалист Арда Туран определил стартовый состав горняков на первый спарринг.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Стартовый состав Шахтера на первый спарринг в зимнее межсезонье
Шахтер: Фесюн, Кауан Элиас, Марлон, Невертон, Изаки, Назарина, Лукас, Азаров, Матвиенко, Грам, Петряк
Запас: Твардовский, Бондарь, Педро Энрике, Винисиус, Конопля, Фарина, Эгиналду, Крыськив, Педриньо, Бондаренко, Очеретько, Алиссон, Проспер, Мейреллиш.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый тренер пригласил президента ФИФА посетить Украину
Н'Голо Канте останется в чемпионате Саудовской Аравии, Юссеф Эн-Несири – в Турции