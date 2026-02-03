Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Шахтера на первый спарринг в зимнее межсезонье
03 февраля 2026, 15:26 | Обновлено 03 февраля 2026, 15:51
3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах

Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Турецкий специалист Арда Туран определил стартовый состав горняков на первый спарринг.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Стартовый состав Шахтера на первый спарринг в зимнее межсезонье

Шахтер: Фесюн, Кауан Элиас, Марлон, Невертон, Изаки, Назарина, Лукас, Азаров, Матвиенко, Грам, Петряк

Запас: Твардовский, Бондарь, Педро Энрике, Винисиус, Конопля, Фарина, Эгиналду, Крыськив, Педриньо, Бондаренко, Очеретько, Алиссон, Проспер, Мейреллиш.

Олег Заворотный
Петряк? Та невже дадуть шанс?
