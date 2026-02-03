Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Неточный пас и ошибка Фесюна. Шахтер пропустил курьезный гол
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 16:29 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:37
Уже со 2-й минуте горняки уступают в счете команде Зонненхоф Гроссашпах

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит первый спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже со 2-й минуте горняки уступают в счете (0:1)

После неточного паса назад и ошибки Кирилла Фесюна – Шахтер пропустил курьезный гол.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
