Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 16:29 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:37
ВИДЕО. Неточный пас и ошибка Фесюна. Шахтер пропустил курьезный гол
Уже со 2-й минуте горняки уступают в счете команде Зонненхоф Гроссашпах
03 февраля 2026, 16:29 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:37
Донецкий Шахтер проводит первый спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.
3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.
Уже со 2-й минуте горняки уступают в счете (0:1)
После неточного паса назад и ошибки Кирилла Фесюна – Шахтер пропустил курьезный гол.
ВИДЕО. Неточный пас и ошибка Фесюна. Шахтер пропустил курьезный гол
