Донецкий Шахтер проводит первый спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Уже со 2-й минуте горняки уступают в счете (0:1)

После неточного паса назад и ошибки Кирилла Фесюна – Шахтер пропустил курьезный гол.

ВИДЕО. Неточный пас и ошибка Фесюна. Шахтер пропустил курьезный гол