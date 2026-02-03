Хольштайн Киль – Штутгарт. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Матч начнется 4 февраля в 21:45 по Киеву
В среду, 4 февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Германии между «Хольштайн Килем» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Хольштайн Киль
Не слишком удачно для команды проходит сезон второй Бундеслиги. После 20 туров на балансе клуба есть 24 зачетных пункта, благодаря которым он сейчас находится на 11-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета «Хольштайн Киль» оторвался всего на 4 пункта, а от зоны плей-офф отстает уже на 14 баллов.
В Кубке Германии клуб выбил «Хомбург», «Вольфсбург» и «Гамбург», благодаря чему и дошел до четвертьфинала.
Штутгарт
А вот у «швабов» дела обстоят гораздо лучше. За 20 туров Бундеслиги клубу удалось набрать 39 баллов, пока позволяют ему находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Баварии», уже очень велико – 12 очков. В Кубке Германии действующие победители турнира одолели «Брауншвейг», «Майнц» и «Бохум».
В Лиге Европы немцы набрали 15 баллов и заняли 11-ю строчку общего зачета, которая позволит им играть в плей-офф соревнований.
Личные встречи
В последний раз клубы играли между собой в прошлом сезоне Бундеслиги. Тогда 1 игра завершилась победой «Штутгарта», а другая - вничью.
Интересные факты
- В последних 5-х выездных матчах «Штутгарт» одержал 4 победы и 1 раз проиграл.
- «Хольштайн Киль» сохранил ворота сухими лишь в 1/9 предыдущих матчей.
- «Штутгарт» забивал первым в 4/5 предыдущих матчах.
Прогноз
Учитывая хорошую атакующую форму «Штутгарта» и проблемы в обороне «Хольштайн Киля», я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый тренер пригласил президента ФИФА посетить Украину
Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу