В среду, 4 февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Германии между «Хольштайн Килем» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Хольштайн Киль

Не слишком удачно для команды проходит сезон второй Бундеслиги. После 20 туров на балансе клуба есть 24 зачетных пункта, благодаря которым он сейчас находится на 11-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета «Хольштайн Киль» оторвался всего на 4 пункта, а от зоны плей-офф отстает уже на 14 баллов.

В Кубке Германии клуб выбил «Хомбург», «Вольфсбург» и «Гамбург», благодаря чему и дошел до четвертьфинала.

Штутгарт

А вот у «швабов» дела обстоят гораздо лучше. За 20 туров Бундеслиги клубу удалось набрать 39 баллов, пока позволяют ему находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Баварии», уже очень велико – 12 очков. В Кубке Германии действующие победители турнира одолели «Брауншвейг», «Майнц» и «Бохум».

В Лиге Европы немцы набрали 15 баллов и заняли 11-ю строчку общего зачета, которая позволит им играть в плей-офф соревнований.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой в прошлом сезоне Бундеслиги. Тогда 1 игра завершилась победой «Штутгарта», а другая - вничью.

Интересные факты

В последних 5-х выездных матчах «Штутгарт» одержал 4 победы и 1 раз проиграл.

«Хольштайн Киль» сохранил ворота сухими лишь в 1/9 предыдущих матчей.

«Штутгарт» забивал первым в 4/5 предыдущих матчах.

Прогноз

Учитывая хорошую атакующую форму «Штутгарта» и проблемы в обороне «Хольштайн Киля», я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).