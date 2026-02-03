Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хольштайн Киль – Штутгарт. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Кубок Германии
Хольштайн Киль
04.02.2026 21:45 - : -
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
03 февраля 2026, 16:43 | Обновлено 03 февраля 2026, 17:31
38
0

Хольштайн Киль – Штутгарт. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии

Матч начнется 4 февраля в 21:45 по Киеву

03 февраля 2026, 16:43 | Обновлено 03 февраля 2026, 17:31
38
0
Хольштайн Киль – Штутгарт. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
ФК Штутгарт

В среду, 4 февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Германии между «Хольштайн Килем» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Хольштайн Киль

Не слишком удачно для команды проходит сезон второй Бундеслиги. После 20 туров на балансе клуба есть 24 зачетных пункта, благодаря которым он сейчас находится на 11-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета «Хольштайн Киль» оторвался всего на 4 пункта, а от зоны плей-офф отстает уже на 14 баллов.

В Кубке Германии клуб выбил «Хомбург», «Вольфсбург» и «Гамбург», благодаря чему и дошел до четвертьфинала.

Штутгарт

А вот у «швабов» дела обстоят гораздо лучше. За 20 туров Бундеслиги клубу удалось набрать 39 баллов, пока позволяют ему находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Баварии», уже очень велико – 12 очков. В Кубке Германии действующие победители турнира одолели «Брауншвейг», «Майнц» и «Бохум».

В Лиге Европы немцы набрали 15 баллов и заняли 11-ю строчку общего зачета, которая позволит им играть в плей-офф соревнований.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой в прошлом сезоне Бундеслиги. Тогда 1 игра завершилась победой «Штутгарта», а другая - вничью.

Интересные факты

  • В последних 5-х выездных матчах «Штутгарт» одержал 4 победы и 1 раз проиграл.
  • «Хольштайн Киль» сохранил ворота сухими лишь в 1/9 предыдущих матчей.
  • «Штутгарт» забивал первым в 4/5 предыдущих матчах.

Прогноз

Учитывая хорошую атакующую форму «Штутгарта» и проблемы в обороне «Хольштайн Киля», я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Хольштайн Киль
4 февраля 2026 -
21:45
Штутгарт
Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсель – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Хольштайн Штутгарт прогнозы прогнозы на футбол Кубок Германии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
Футбол | 03 февраля 2026, 12:25 9
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино

Именитый тренер пригласил президента ФИФА посетить Украину

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02 февраля 2026, 22:02 2
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой

Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу

Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 17:05
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 7
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем