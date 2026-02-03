Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026

Второго февраля в ведущих европейских футбольных чемпионатах закрылось трансферное окно. Зимний «Юрьев день» уже традиционно не столь «громкий», как летний. Не стал исключением и нынешний трансферный период. Однако крутые сделки все равно были. И самые громкие (на наш взгляд) из них – к вашему вниманию.

Марк Гехи

Национальность : Великобритания

: Великобритания Откуда : «Кристал Пэлас»

: «Кристал Пэлас» Куда : «Манчестер Сити»

: «Манчестер Сити» Трансферная стоимость: 23 млн евро+10 млн бонусами

Не ушел прошлым летом, так ушел нынешней зимой. В летнее трансферное окно капитан «Кристал Пэлас» почти стал игроком «Ливерпуля». Но почти, как известно, не считается. Наставник «стекольщиков» Оливер Гласнер поставил клубу ультиматум: дескать, если Гехи уйдет, то и я уйду.

Тогда Марк остался. Но, как оказалось, ненадолго. Теперь вот переехал в «МанСити». Команде Пепа Гвардиолы кровь из носу нужен был квалифицированный центрбек, и такового «горожане» нашли в «Пэлас». Англичанин мог уйти нынешним летом бесплатно, ведь у него заканчивался контракт со «стекольщиками», но «Сити» он понадобился прямо сейчас, поэтому на этом трансфере «КП» успел заработать приличные деньги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Антуан Семеньо

Национальность : Гана

: Гана Откуда : «Борнмут»

: «Борнмут» Куда : «Манчестер Сити»

: «Манчестер Сити» Трансферная стоимость: 72 млн евро

Первая покупка «горожан» в нынешнее зимнее трансферное окно. Вроде бы вингеры команде Гвардиолы и не особо нужны, в отличие от защитников, но «Сити» решил сыграть на опережение, прикупив полузащитника у «Борнмута» на перспективу. А еще и для того прикупив, чтобы он не достался конкурентам. А конкурентов действительно хватало. Этот трансфер – самый дорогой «исходящий» в истории «Борнмута».

Несмотря на неоднозначные перспективы на новом месте, Семеньо стартовал блестяще: четыре мяча и одна результативная передача в пяти стартовых поединках за «МС». Причем Гвардиола попробовал Антуана и справа на фланге атаки, и слева. И везде ганец полезен. Далее наверняка будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Жереми Жаке

Национальность : Франция

: Франция Откуда : «Ренн»

: «Ренн» Куда : «Ливерпуль»

: «Ливерпуль» Трансферная стоимость: 60+12 млн евро

Очередной суперталант из чемпионата Франции. Парню лишь 20 лет, но он уже основной центрбек в «Ренне». На него претендовал и «Челси». Но Жереми выбрал «Ливерпуль». Мерсисайдцам очень нужен был центральный защитник – на фоне неудачи с подписанием Гехи и увядания ван Дейка.

«Пенсионеры» были готовы заплатить «Ренну» за Жаке требуемую сумму и сразу забрать его к себе, а вот «Ливер» готов был и заплатить, и оставить оборонца в «Ренне» до конца текущего сезона. В общем, действующий чемпион Англии в этой связи проявил изворотливость и понимание, и был в итоге вознагражден. Хотя…

С другой стороны, бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри назвал «Ливерпуль» «лохом» за то, что клуб вывалил за молодого и неопытного игрока целое состояние.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Жаке

Адемола Лукман

Национальность : Нигерия

: Нигерия Откуда : «Аталанта»

: «Аталанта» Куда : «Атлетико»

: «Атлетико» Трансферная стоимость: 35+5 млн евро

Даже в лучшие сезоны «Аталанты» Лукман сидел на чемоданах – был готов покинуть команду при первом же достойном предложении. Звездный нигерийский форвард конфликтовал и с бывшим тренером бергамасков Гасперини, и с еще одним бывшим коучем – Юричем, и с нынешним тренером «богини» Палладино.

В общем, скверный характер оказался у Адемолы. На него долго претендовал «Интер», но не срослось. Претендовал и «Фенербахче». Более того, стамбульцы предлагали форварду вроде бы лучшие условия личного контракта, но Лукман в итоге выбрал команду Диего Симеоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Жоау Канселу

Национальность : Португалия

: Португалия Откуда : «Аль-Хиляль»

: «Аль-Хиляль» Куда : «Барселона»

: «Барселона» Трансферная стоимость: аренда

Этот португальский универсал уже играл за «Барсу» - в сезоне 2023/2024. И доказал свой высокий уровень. Но если к квалификации 31-летнего оборонца претензий может не быть, то к его характеру претензии наверняка найдутся. Он часто конфликтует и с партнерами по команде, и с тренерами.

Посмотрим, как он будет себя вести с поборником строгой дисциплины Ханси Фликом. Аренда португальца рассчитана до конца текущего сезона.

Интересно, что «Барса» дважды объявляла о подписании Канселу. После первого раза новость была удалена. А все потому, что на тот момент не все нужные документы были в офисе каталонского клуба, хотя сам игрок был уже в Барселоне, да и «Аль-Хиляль» дал добро на переход. Со второй попытки получилось лучше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Марк-Андре тер Штеген

Национальность : Германия

: Германия Откуда : «Барселона»

: «Барселона» Куда : «Жирона»

: «Жирона» Трансферная стоимость: аренда

Не везет в последнее время тер Штегену. Из-за повышенной травматичности и конфликтности немецкий кипер перестал быть основным в «Барселоне». Минувшим летом «блауграна» подписала Жоана Гарсию из «Эспаньола» – с прямым намеком сделать этого вратаря своим первым номером.

Тем не менее, тер Штеген долго не собирался менять прописку. Но в итоге его вынудили. Марк-Андре отправился в аренду в соседнюю «Жирону». Уже успел провести два поединка за команду, в которой выступают наши Ванат и Цыганков. И уже успел травмироваться. И снова серьезно: повреждение подколенного сухожилия. И уже раздаются слухи, что тер Штеген может вернуться обратно в «Барсу», где его уже никто не ждет…

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Эндрик

Национальность : Бразилия

: Бразилия Откуда : «Реал»

: «Реал» Куда : «Лион»

: «Лион» Трансферная стоимость: аренда

Талантливейшему парню не находилось места в основе атаки «Реала», и он сменил прописку ради игровой практики. Возможно, ему не находилось места в основе из-за разногласий с уже бывшим тренером «сливочных» Хаби Алонсо. Теперь «Мадридом» руководит Альваро Арбелоа. Возможно, у испанца Эндрик бы и заиграл, но пока об этом говорить преждевременно.

В качестве новой прописки бразильский нападающий выбрал «Лион». И сходу стал в команде бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки звездой. Забил в первом же своем поединке за новую команду – в игре Кубка Франции. Затем отличился и в игре Лиги 1. А в третьем поединке – против «Меца» – оформил хет-трик.

Очень качественное усиление для «ткачей». Посему нашему форварду Роману Яремчуку, который тоже стал игроком «Лиона», придется хорошенько потрудиться, чтобы пробиться в основу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Дро Фернандес

Национальность : Испания

: Испания Откуда : «Барселона»

: «Барселона» Куда : «Пари Сен-Жермен»

: «Пари Сен-Жермен» Трансферная стоимость: 8 млн евро

Очередная «утечка мозгов» из «Барселоны». Утечка как раз в «ПСЖ». Лишним, наверное, будет упоминание о других подобных случаях. А может, и не лишним. Неймар, Месси, Дембеле – все они уходили из столицы Каталонии в столицу Франции. Уходили в поисках новой мотивации и повышенной зарплаты. Кто-то нашел, что искал, а кто-то – вряд ли. Фернандес – воспитанник «Барсы».

Этого 18-летнего юношу уже подпускали к основе «блауграны». Летом сего года у него заканчивался контракт с «Барселоной», и Дро пообещал и Лапорте, и Флику, что останется, что продлит соглашение. Но не остался. Не устоял перед обхаживанием «Сен-Жермен». Парижане заплатили барселонцам за этого таланта шесть миллионов евро, предусмотренных в качестве отступных, плюс накинули два миллиона. Чтобы не портить отношения с «Барселоной».

Getty Images/Global Images Ukraine. Дро Фернандес

Карим Бензема

Национальность : Франция

: Франция Откуда : «Аль-Иттихад»

: «Аль-Иттихад» Куда : «Аль-Хиляль»

: «Аль-Хиляль» Трансферная стоимость: 25 млн евро

Наверное, самый громкий трансфер последнего дня трансферного окна. Обладатель Золотого мяча 2022 года давно намекал о своем желании сменить клубную прописку. На сей счет назывались некоторые западноевропейские клубы. В частности, «Лион», воспитанником которого является Карим.

Однако Бензема решил остаться в чемпионате Саудовской Аравии. Теперь 38-летний француз будет играть в составе лидера тамошнего первенства. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

По поводу этого трансфера еще один знаковый игрок из саудовской лиги – Криштиану Роналду, бывший партнер Бензема по «Реалу», объявил забастовку. Дескать, из-за нарушения «Аль-Хилялем» принципов «честной спортивной конкуренции».

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Йорген Ларсен

Национальность : Норвегия

: Норвегия Откуда : «Вулверхэмптон»

: «Вулверхэмптон» Куда : «Кристал Пэлас»

: «Кристал Пэлас» Трансферная стоимость: 49,7 млн евро

Этот фактурный норвежский форвард стал самым дорогим приобретением в истории «Кристал Пэлас». На счету этого нападающего в нынешнем сезоне – шесть забитых мячей в 26 поединках. Понятно желание лондонского клуба усилить свой атакующий потенциал, но в качестве усиления «стекольщики» обратили свой взор на форварда из худшей команды АПЛ.

Примечательно, что полтора года назад «волки» приобрели этого форварда у «Сельты» за 27 миллионов. Неплохо на нем заработали «Вулвз», но отнюдь не факт, что для «Пэлас» этот 25-летний нападающий станет спасательным кругом.