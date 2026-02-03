Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров Первой лиги
Украина. Первая лига
03 февраля 2026, 11:03 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:10
1173
0

Фланговый полузащитник «Ингульца» Виталий Фарасеенко присоединился к одесскому клубу

ФК Черноморец Одесса. Виталий Фарасеенко

Один из лучших бомбардиров Первой лиги, фланговый полузащитник Виталий Фарасеенко присоединился к одесскому «Черноморцу». Об этом сообщила пресс-служба «моряков»:

«ФК «Черноморец» заключил контракт с Виталием сроком три года с опцией продления еще на один год. Новичок «моряков» подходит к этому этапу карьеры в статусе самого результативного футболиста ПФЛ по системе «гол плюс пас».

Игрок, приход которого ждали болельщики, присоединяется к команде на важном отрезке сезона и начинает работу вместе с «черно-синими».

Приветствуем Виталия в составе «моряков» и желаем стабильной и результативной игры, уверенных решений на поле и максимального вклада в командный результат».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч в составе «Ингульца», забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Фарасеенко делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров Первой лиги (11 забитых мячей).

«Черноморец» продолжает бороться за выход в элитный дивизион – одесская команда набрала 38 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. Во время зимнего трансферного окна «моряков» возглавил известный украинский специалист Роман Григорчук.

Черноморец Одесса Ингулец Виталий Фарасеенко трансферы Первая лига Украины
Николай Тытюк Источник: ФК Черноморец
