ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил победителя ЛЧ, купленного за крупную сумму

«Шеффилд Юнайтед» официально объявил о подписании английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса.

Отмечается, что 30-летний футболист присоединился к «клинками» на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Летом 2022 года «Манчестер Сити» приобрел игрока за 48 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Калвин Филлипс провел 1 матч (7 игровых минут) на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года.

Ранее «Манчестер Сити» отпустил в аренду Штефана Ортегу.