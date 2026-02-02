ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил победителя ЛЧ, купленного за крупную сумму

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 февраля 2026, 21:38 |
Калвин Филлипс продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед»

ФК Шеффилд Юнайтед. Калвин Филлипс

«Шеффилд Юнайтед» официально объявил о подписании английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса.

Отмечается, что 30-летний футболист присоединился к «клинками» на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Летом 2022 года «Манчестер Сити» приобрел игрока за 48 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Калвин Филлипс провел 1 матч (7 игровых минут) на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года.

Ранее «Манчестер Сити» отпустил в аренду Штефана Ортегу.

