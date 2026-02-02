ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил победителя ЛЧ, купленного за крупную сумму
Калвин Филлипс продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» официально объявил о подписании английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса.
Отмечается, что 30-летний футболист присоединился к «клинками» на правах аренды до завершения нынешней кампании.
Летом 2022 года «Манчестер Сити» приобрел игрока за 48 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Калвин Филлипс провел 1 матч (7 игровых минут) на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года.
Ранее «Манчестер Сити» отпустил в аренду Штефана Ортегу.
Kalvin Phillips is a Blade. 🥰— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 2, 2026
