Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 21:46 |
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил защитника в Европу

Лука Лацабидзе присоединился к «Вайле» на правах аренды

ФК Вайле. Лука Лацабидзе

Датский «Вайле» официально объявил о подписании грузинского центрального защитника донецкого «Шахтера» Луки Лацабидзе.

Отмечается, что 21-летний футболист присоединился к клубу Суперлиги на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Первую часть сезона Лука Лацабидзе на правах аренды защищал цвета тбилисского «Динамо».

В первой половине сезона 2025/26 Лука Лацабидзе провел 14 матчей в чемпионате Грузии, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может продать Ефима Коноплю.

Дмитрий Вус Источник: ФК Вайле
