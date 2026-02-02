ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил защитника в Европу
Лука Лацабидзе присоединился к «Вайле» на правах аренды
Датский «Вайле» официально объявил о подписании грузинского центрального защитника донецкого «Шахтера» Луки Лацабидзе.
Отмечается, что 21-летний футболист присоединился к клубу Суперлиги на правах аренды до завершения нынешней кампании.
Первую часть сезона Лука Лацабидзе на правах аренды защищал цвета тбилисского «Динамо».
В первой половине сезона 2025/26 Лука Лацабидзе провел 14 матчей в чемпионате Грузии, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может продать Ефима Коноплю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шапаренко подписал соглашение на пять лет
Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри