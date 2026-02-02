ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил защитника в Европу

Датский «Вайле» официально объявил о подписании грузинского центрального защитника донецкого «Шахтера» Луки Лацабидзе.

Отмечается, что 21-летний футболист присоединился к клубу Суперлиги на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Первую часть сезона Лука Лацабидзе на правах аренды защищал цвета тбилисского «Динамо».

В первой половине сезона 2025/26 Лука Лацабидзе провел 14 матчей в чемпионате Грузии, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

