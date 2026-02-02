Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 22:35 |
Мирон Маркевич подвергся жестоким издевательствам

Тренер рассказал, как в 2004 году над ним издевались бандиты

УАФ. Мирон Маркевич

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как на него напали бандиты в 2004 году и начали его пытать.

«Они думали, что у меня спрятаны какие-то деньги. Накануне мне как раз заплатили 10 тысяч, и две из них я отдал детским тренерам. Осталось 8 – хорошо, что было хоть что-то отдать. Но им было мало. Перевернули весь дом, стены разбили. Да и пытали так, что, наверное, любой отдал бы все. Но больше ничего не было.

В 2004 году на Мирона Богдановича Маркевича – известного украинского футбольного тренера – совершили разбойное нападение в его дачном доме в городе Винники (Львовская область). Злоумышленники ворвались в дом, жестоко избили его, требовали деньги и забрали часть имущества. После этого правоохранители задержали участников преступной группы.

Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
