Мирон Маркевич подвергся жестоким издевательствам

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как на него напали бандиты в 2004 году и начали его пытать.

«Они думали, что у меня спрятаны какие-то деньги. Накануне мне как раз заплатили 10 тысяч, и две из них я отдал детским тренерам. Осталось 8 – хорошо, что было хоть что-то отдать. Но им было мало. Перевернули весь дом, стены разбили. Да и пытали так, что, наверное, любой отдал бы все. Но больше ничего не было.

В 2004 году на Мирона Богдановича Маркевича – известного украинского футбольного тренера – совершили разбойное нападение в его дачном доме в городе Винники (Львовская область). Злоумышленники ворвались в дом, жестоко избили его, требовали деньги и забрали часть имущества. После этого правоохранители задержали участников преступной группы.