Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил

Французский защитник «Челси» Аксель Дисаси на правах арены присоединится к «Вест Хэму». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, ближайшие полгода француз проведет в составе «молотобойцев», стороны согласовали сделку.

В текущем сезоне Аксель Дисаси выступал за вторую команду лондонского гранда, провел три матча, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» попрощался с аргентинским футболистом.