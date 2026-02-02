Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Аксель Дисаси остаток сезона проведет в «Вест Хэме»
Французский защитник «Челси» Аксель Дисаси на правах арены присоединится к «Вест Хэму». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, ближайшие полгода француз проведет в составе «молотобойцев», стороны согласовали сделку.
В текущем сезоне Аксель Дисаси выступал за вторую команду лондонского гранда, провел три матча, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» попрощался с аргентинским футболистом.
🚨⚒️ Axel Disasi to West Ham, here we go! Deal completed in time and now all approved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026
Understand #WHUFC and Chelsea have agreed all terms of loan deal until end of the season.
Medical done earlier and documents now ok. pic.twitter.com/voJ9S3ztNL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой пройдет в апреле
Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение