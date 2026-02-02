Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Англия
02 февраля 2026, 23:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дисаси

Французский защитник «Челси» Аксель Дисаси на правах арены присоединится к «Вест Хэму». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, ближайшие полгода француз проведет в составе «молотобойцев», стороны согласовали сделку.

В текущем сезоне Аксель Дисаси выступал за вторую команду лондонского гранда, провел три матча, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» попрощался с аргентинским футболистом.

