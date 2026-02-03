Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 00:17 |
771
0

В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран

ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может получить второе гражданство, так как имеет болгарские корни. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганик:

«Константин находится на радарах многих клубов. Почему? Во-первых, он много времени выступал за молодежную сборную и выступал очень неплохо. Плюс, в тех еврокубковых матчах «Динамо» Вивчаренко также выглядел очень неплохо.

16 января вышел закон о множественном гражданстве в Украине. Насколько я понимаю, у Вивчаренко есть корни, которые позволяют ему в перспективе получить болгарский паспорт.

Если это произойдет, то в европейских клубах он не будет считаться легионером. Это не значит, что так произойдет совершенно точно, но такая вероятность есть. Официальных предложений по приобретению Вивчаренко на сегодняшний день пока нет.

Он может оказаться в аренде с правом выкупа, поскольку находится на радарах европейских клубов. Равно как и Бражко, и другие молодые футболисты «Динамо», которые играли в еврокубках», – рассказал Цыганик.

Вивчаренко провел 91 матч в составе первой команды «Динамо», в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.

