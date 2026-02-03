Экс-нападающий Буковины трудоустроился в другой команде Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, 2 февраля перволиговый «Пробой» в Верховине, что в Ивано-Франковской области, начал подготовку ко второй половине сезона. На первом сборе основное внимание будет уделяться общефизической подготовке.

По имеющейся информации, уже четвертым «зимним» новичком прикарпатцев стал нападающий Максим Гирный, который в прошлом году защищал цвета черновицкой «Буковины». Он подписал контракт до 30 июня 2026 года. Ранее футболист выступал за «Ужгород» и «Эпицентр».

Городенковцы еще планируют усилить три позиции.

Свой первый спарринг в этом году подопечные Владимира Ковалюка проведут 18 февраля в Ивано-Франковске с четвертьфиналистом Кубка Украины - «Фениксом-Мариуполем».

Ранее клуб Первой лиги выступил с заявлением об изменении главного тренера.