Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли

В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Бернли».

Игра прошла на стадионе «Стедиум оф Лайт» в Сандерленде и завершилась со счетом 3:0 в пользу домашней команды.

Третий гол в матче забил марокканский нападающий Шемсдин Тальби шикарным дальним ударом.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 2 февраля

Сандерленд – Бернли – 3:0

Голы: Туанзебе, 9 (автогол), Диарра, 32, Тальби, 72