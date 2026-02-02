Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Чемпионат Англии
Сандерленд
02.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
Бёрнли
Англия
02 февраля 2026, 23:55 |
49
0

Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли

Матч завершился со счетом 3:0

02 февраля 2026, 23:55 |
49
0
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Бернли».

Игра прошла на стадионе «Стедиум оф Лайт» в Сандерленде и завершилась со счетом 3:0 в пользу домашней команды.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Третий гол в матче забил марокканский нападающий Шемсдин Тальби шикарным дальним ударом.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 2 февраля
Сандерленд – Бернли – 3:0
Голы: Туанзебе, 9 (автогол), Диарра, 32, Тальби, 72

По теме:
Пеп чешет затылок. Ман Сити в 6 последних матчах АПЛ одержал лишь 1 победу
«У нас ему было тяжело». В Англии отреагировали на проблемы Забарного в ПСЖ
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Шемсдин Тальби Аксель Туанзебе автогол Сандерленд Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
