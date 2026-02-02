02.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Матч завершился со счетом 3:0
В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Бернли».
Игра прошла на стадионе «Стедиум оф Лайт» в Сандерленде и завершилась со счетом 3:0 в пользу домашней команды.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Третий гол в матче забил марокканский нападающий Шемсдин Тальби шикарным дальним ударом.
Английская Премьер-лига. 24-й тур, 2 февраля
Сандерленд – Бернли – 3:0
Голы: Туанзебе, 9 (автогол), Диарра, 32, Тальби, 72
