Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Сандерленд
02.02.2026 22:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2026, 21:31 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:36
Сандерленд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 2 февраля в 22:00 по Киеву

В понедельник, 2 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сандерленд

Новички Премьер-лиги в текущем сезоне демонстрируют очень уверенные результаты. После 23 игр чемпионата на балансе «черных кошек» есть 33 балла, которые позволяют им занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-7 команду отделяет всего 3 очка, кроме того у нее есть 1 матч в запасе.

В Кубке Англии «Сандерленд» выбил «Эвертон» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Оксфордa».

Бернли

Для других новичков лиги сезон складывается далеко не столь хорошо. После 23 раундов АПЛ «бордовые» смогли добыть в борьбе лишь 15 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимают предпоследнее, 19-е место общего зачета. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 9 очков.

В Кубке Англии «Бернли» одолел «Миллволл» и прошел в 1/16 финала, где будет противостоять «Мэнсфилду».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Бернли». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 игре победил «Сандерленд».

Интересные факты

  • «Сандерленд» – единственная команда в текущем сезоне Премьер-лиги, которая еще не терпела поражения на домашнем стадионе. На балансе клуба 6 побед и 5 ничьих.
  • «Бернли» пропустил 44 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • «Бернли» не может победить на выезде уже 6 игр подряд.

Прогноз

Учитывая невероятную форму «Сандерленда» на домашнем стадионе, я поставлю на его победу (с коэффициентом 1.77 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
2 февраля 2026 -
22:00
Бёрнли
Победа Сандерленда 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
