В понедельник, 2 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сандерленд

Новички Премьер-лиги в текущем сезоне демонстрируют очень уверенные результаты. После 23 игр чемпионата на балансе «черных кошек» есть 33 балла, которые позволяют им занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-7 команду отделяет всего 3 очка, кроме того у нее есть 1 матч в запасе.

В Кубке Англии «Сандерленд» выбил «Эвертон» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Оксфордa».

Бернли

Для других новичков лиги сезон складывается далеко не столь хорошо. После 23 раундов АПЛ «бордовые» смогли добыть в борьбе лишь 15 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимают предпоследнее, 19-е место общего зачета. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 9 очков.

В Кубке Англии «Бернли» одолел «Миллволл» и прошел в 1/16 финала, где будет противостоять «Мэнсфилду».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Бернли». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 игре победил «Сандерленд».

Интересные факты

«Сандерленд» – единственная команда в текущем сезоне Премьер-лиги, которая еще не терпела поражения на домашнем стадионе. На балансе клуба 6 побед и 5 ничьих.

«Бернли» пропустил 44 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

«Бернли» не может победить на выезде уже 6 игр подряд.

Прогноз

Учитывая невероятную форму «Сандерленда» на домашнем стадионе, я поставлю на его победу (с коэффициентом 1.77 по линии БК betking).