Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу в матче 24-го тура АПЛ 2025/26 против Фулхэма.

Красные дьяволы переиграли соперников со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе Олд Траффорд.

Решающий гол для хозяев на 90+4-й минуте забил Беньямин Шешко, ассист на которого отдал Бруну Фернандеш.

Еще по одному мяч за Ман Юнайтед забили Каземиро и Матеус Кунья, сделав счет 2:0. Дачник сумели отыграть два гола в конце игры – пенальти Рауля Хименеса и супергол Кевина (экс-игрока донецкого Шахтера).

Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима и назначения Майкла Каррика выиграл третий матч подряд – в предыдущих двух турах дьяволы одолели Манчестер Сити (2:0) и Арсенал (3:2).

В таблице чемпионата Англии Манчестер Юнайтед занимает четвертое место с 41 очком. У Фулхэма восьмая позиция и 34 пункта.

Топ-8 АПЛ: Арсенал (53), Манчестер Сити (46), Астон Вилла (46), Манчестер Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39), Брентфорд (36), Фулхэм (34).

1 февраля также состоялось еще два матча 24-го тура АПЛ: Брентфорд нанес минимальное поражение Астон Вилле (1:0), а Ноттингем Форест и Кристал Пэлас расписали ничью (1:1).

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

Голы: Каземиро, 19, Матеус Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пен.)

Удаление: Неко Уильямс, 45 (Ноттингем)

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Голы: Уаттара, 45+1

Удаление: Шаде, 42 (Брентфорд)

Фотогалерея матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм (3:2)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица АПЛ 2025/26