  4. Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.02.2026 16:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
Англия
1756
6

Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте

Красные дьяволы одержали победу в матче 24-го тура АПЛ благодаря забитому мячу Шешко

Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу в матче 24-го тура АПЛ 2025/26 против Фулхэма.

Красные дьяволы переиграли соперников со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе Олд Траффорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол для хозяев на 90+4-й минуте забил Беньямин Шешко, ассист на которого отдал Бруну Фернандеш.

Еще по одному мяч за Ман Юнайтед забили Каземиро и Матеус Кунья, сделав счет 2:0. Дачник сумели отыграть два гола в конце игры – пенальти Рауля Хименеса и супергол Кевина (экс-игрока донецкого Шахтера).

Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима и назначения Майкла Каррика выиграл третий матч подряд – в предыдущих двух турах дьяволы одолели Манчестер Сити (2:0) и Арсенал (3:2).

В таблице чемпионата Англии Манчестер Юнайтед занимает четвертое место с 41 очком. У Фулхэма восьмая позиция и 34 пункта.

Топ-8 АПЛ: Арсенал (53), Манчестер Сити (46), Астон Вилла (46), Манчестер Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39), Брентфорд (36), Фулхэм (34).

1 февраля также состоялось еще два матча 24-го тура АПЛ: Брентфорд нанес минимальное поражение Астон Вилле (1:0), а Ноттингем Форест и Кристал Пэлас расписали ничью (1:1).

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

Голы: Каземиро, 19, Матеус Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пен.)

Удаление: Неко Уильямс, 45 (Ноттингем)

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Голы: Уаттара, 45+1

Удаление: Шаде, 42 (Брентфорд)

Фотогалерея матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм (3:2)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 24 16 5 3 46 - 17 07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47 - 21 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 46
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35 - 26 07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44 - 36 07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 41
5 Челси 24 11 7 6 42 - 27 07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39 - 33 08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36 - 32 07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 36
8 Фулхэм 24 10 4 10 34 - 35 07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 34
9 Эвертон 24 9 7 8 26 - 27 07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 34
10 Ньюкасл 24 9 6 9 33 - 33 07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24 - 26 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40 - 43 07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 33
13 Брайтон 24 7 10 7 34 - 32 08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 31
14 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25 - 29 08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 29
15 Тоттенхэм 23 7 7 9 33 - 31 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28
16 Лидс 24 6 8 10 31 - 42 06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24 - 35 06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 26
18 Вест Хэм 24 5 5 14 29 - 48 07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 20
19 Бёрнли 23 3 6 14 25 - 44 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 15
20 Вулверхэмптон 24 1 5 18 15 - 45 07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 8
Полная таблица

По теме:
Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассистам за МЮ в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом
Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Фулхэм Манчестер Юнайтед - Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кевин (Лопес де Маседо) Рауль Хименес пенальти Каземиро Матеус Кунья Ноттингем Форест Кристал Пэлас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 6
