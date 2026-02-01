Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Красные дьяволы одержали победу в матче 24-го тура АПЛ благодаря забитому мячу Шешко
Манчестер Юнайтед одержал волевую победу в матче 24-го тура АПЛ 2025/26 против Фулхэма.
Красные дьяволы переиграли соперников со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе Олд Траффорд.
Решающий гол для хозяев на 90+4-й минуте забил Беньямин Шешко, ассист на которого отдал Бруну Фернандеш.
Еще по одному мяч за Ман Юнайтед забили Каземиро и Матеус Кунья, сделав счет 2:0. Дачник сумели отыграть два гола в конце игры – пенальти Рауля Хименеса и супергол Кевина (экс-игрока донецкого Шахтера).
Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима и назначения Майкла Каррика выиграл третий матч подряд – в предыдущих двух турах дьяволы одолели Манчестер Сити (2:0) и Арсенал (3:2).
В таблице чемпионата Англии Манчестер Юнайтед занимает четвертое место с 41 очком. У Фулхэма восьмая позиция и 34 пункта.
Топ-8 АПЛ: Арсенал (53), Манчестер Сити (46), Астон Вилла (46), Манчестер Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39), Брентфорд (36), Фулхэм (34).
1 февраля также состоялось еще два матча 24-го тура АПЛ: Брентфорд нанес минимальное поражение Астон Вилле (1:0), а Ноттингем Форест и Кристал Пэлас расписали ничью (1:1).
АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
Голы: Каземиро, 19, Матеус Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1
Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пен.)
Удаление: Неко Уильямс, 45 (Ноттингем)
Астон Вилла – Брентфорд – 0:1
Голы: Уаттара, 45+1
Удаление: Шаде, 42 (Брентфорд)
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46 - 17
|07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал
|53
|2
|Манчестер Сити
|23
|14
|4
|5
|47 - 21
|01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити
|46
|3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35 - 26
|07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|8
|5
|44 - 36
|07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед
|41
|5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42 - 27
|07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39 - 33
|08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
|39
|7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36 - 32
|07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд
|36
|8
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34 - 35
|07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
|34
|9
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд
|34
|10
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33 - 33
|07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас
|33
|11
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24 - 26
|02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити
|33
|12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40 - 43
|07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал
|33
|13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34 - 32
|08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли
|31
|14
|Кристал Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25 - 29
|08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас
|29
|15
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33 - 31
|01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм
|28
|16
|Лидс
|24
|6
|8
|10
|31 - 42
|06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|7
|5
|12
|24 - 35
|06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест
|26
|18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29 - 48
|07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм
|20
|19
|Бёрнли
|23
|3
|6
|14
|25 - 44
|02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл
|15
|20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15 - 45
|07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм
|8
