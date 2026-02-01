Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10-й мин
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.02.2026 15:00 – FT 2 : 1
Райо Вальекано
Испания
01 февраля 2026, 17:10 | Обновлено 01 февраля 2026, 17:22
Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10-й мин

Матч 22-го тура Ла Лиги между сливочными и вальеканцами завершился со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля мадридский Реал переиграл Райо Вальекано в столичном дерби.

Поединок 22-го тура Ла Лиги 2025/26 прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол для сливочных на 15-й минуте забил Винисиус Жуниор. Ассист на него отдал Браим Диас.

Диас вышел на поле на 10-й, заменив Джуда Беллингема – англичанин получил травму на старте игры. Вероятно, у Джуда – повреждение подколенного сухожилия.

Вальеканцы сумели сравнять на старте второго тайма – на 49-й отличился Хорхе де Фрутос с передачи Альваро Гарсии.

Реал вырвал победу на 90+10-й минуте благодаря пенальти – 11-метровый реализовал звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Рефери указал на точку за то, что защитник Райо Нобель Менди не попал по мячу в попытке выбить его у Диаса и зарядил ногой по марокканцу в штрафной площади.

Райо Вальекано доигрывал встречу вдевятером после удалений Пате Сисса (прямая красная) и Пепа Чаваррии (вторая желтая) на 80-й и 90+13-й минутах соответственно.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

Наставник Реала Альваро Арбелоа провел шестой матч во главе команды. В таблице чемпионата Испании Реал занимает второе место с 54 очками. Лидером является Барселона с 55 баллами, которая днем ранее переиграла Эльче 3:1 в своем матче 22-го тура.

Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 1 февраля

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 13, Мбаппе, 90+10 (пен.) – де Фрутос, 49

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Дани Себальос, 46), Дин Хёйсен (Давид Алаба, 77), Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем (Браим Диас, 10), Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия, 60), Арда Гюлер (Родриго, 77), Винисиус Жуниор

Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флоран Лежён, Пеп Чаваррия, Нобель Менди, Херард Гумбау (Оскар Валентин, 56), Альваро Гарсия (Альфонсо Эспино, 78), Пате Сисс, Ильяс Ахомаш (Карлос Мартин, 84), Хорхе де Фрутос (Педро Диас, 56), Иси Паласон (Луис Фелипе, 83)

Предупреждения: Дани Себальос (69), Винисиус Жуниор (84) – Херард Гумбау (54), Пеп Чаваррия (57), Иси Паласон (65), Оскар Валентин (72), Аугусто Баталья (83), Ильяс Ахомаш (83), Альфонсо Эспино (90+9)

Удаления: Сисс, 80, Чаваррия, 90+13 (оба – Райо Вальекано)

Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Звездный игрок Реала травмировался и в слезах покинул поле
ВИДЕО. Как Райо Вальекано сравнял счет против Реала, забив в ворота Куртуа
Реал Мадрид Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Браим Диас Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Хорхе де Фрутос Альваро Гарсия Ривера Реал - Райо Вальекано Килиан Мбаппе пенальти Тибо Куртуа Альваро Арбелоа Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
DaVinci
Реал цього сезону якесь посміховисько 
Макс Максов
Реал ВАРдрид)
Night Watch
Фанькин кот
Ка же внаглую тянут за уши этот Рыгал! 
easterly
ригал не зможе - судєйка допоможе. як ржавим - та ж фігня)
