1 февраля, в рамках 23 тура Серии А, между собой сыграют Кремонезе – Интер. Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Кремонезе

Этот сезон должен был стать непростым для Кремонезе, как не крути, клуб только поднялся в Серию А. Новичок оптимистично начал, что позволило плотно закрепиться в середине турнирной таблицы. В последнем туре команда уступила на выезде Сассуоло со счетом 0:1, единственный мяч был пропущен уже на третьей минуте. Серия без побед Кремонезе уже насчитывает восемь матчей, за этот период удалось набрать всего три очка.

Клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет 6 очков. У команды шесть кадровых потерь перед этим противостоянием. Важно прервать серию неудач, чтоб обрести уверенность, но главная задача, сохранить прописку в элите.

Интер

Миланский коллектив захватил лидерство в Серии А, отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. В последнем туре Интер одержал зрелищную домашнюю победу над Пизой – 6:2, сумев отыграться с 0:2. На этой неделе команда играла в Лиге чемпионов, где одолела в гостях Боруссию Дортмунд – 2:0, так «сине-черные» финишировали на десятой строчке, теперь они сыграют с Буде/Глимт в 1/16 финала.

На следующей неделе, подопечные Кристиана Киву сыграют в четвертьфинале Кубка Италии против Торино. Трое футболистов из-за повреждений вынуждены пропустить предстоящий матч.

Личные встречи

В первом круге Интер одержал убедительную домашнюю победу со счетом 4:1, феноменальный матч выдал Анж-Йоан Бонни, на его счету гол и три результативные передачи.

Прогноз

Даже играя в гостях, Интер котируется большим фаворитом, Кремонезе постарается отобрать очки у лидера, хотя шансов на это не так много. Хозяева не будут отсиживаться в обороне, а будут искать свой момент у ворот соперника. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,66.