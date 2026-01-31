СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

В субботу, 31 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Овьедо – Жирона

2.98 – 3.11 – 2.80

17:00 Лидс – Арсенал

6.56 – 4.37 – 1.58

19:00 Наполи – Фиорентина

2.04 – 3.35 – 4.40

22:00 Эльче – Барселона

9.00 – 6.50 – 1.33

22:00 Ливерпуль – Ньюкасл

1.79 – 4.22 – 4.57

