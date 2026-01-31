Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Другие новости
31 января 2026, 13:52 |
35
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

31 января 2026, 13:52 |
35
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В субботу, 31 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Овьедо – Жирона

Ggbet 2.98 – 3.11 – 2.80

17:00 Лидс – Арсенал

Ggbet 6.56 – 4.37 – 1.58

19:00 Наполи – Фиорентина

Ggbet 2.04 – 3.35 – 4.40

22:00 Эльче – Барселона

Ggbet 9.00 – 6.50 – 1.33

22:00 Ливерпуль – Ньюкасл

Ggbet 1.79 – 4.22 – 4.57

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30 января 2026, 17:08 3
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Марта опубликовала сториз в своем Instagram

Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31 января 2026, 02:32 0
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар

Британец против боев с ютуберами, сообщил Уоррен

Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Теннис | 30.01.2026, 13:29
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
Футбол | 31.01.2026, 05:57
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 31.01.2026, 12:38
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем